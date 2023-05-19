「中特估」熱潮 引一帶一路新題

疫後以來內地宏觀經濟表現格外複雜，有關通脹通縮的爭議、復甦或是衰退論戰一直未停，不過在資本市場上則有一個新概念受到力捧，就是去年底由中證監主席易會滿提出的「中國特色估值體系」（「中特估」），並由此延伸

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