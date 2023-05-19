「中特估」熱潮 引一帶一路新題 財金專欄 2023/05/19 分享： 分享： 疫後以來內地宏觀經濟表現格外複雜，有關通脹通縮的爭議、復甦或是衰退論戰一直未停，不過在資本市場上則有一個新概念受到力捧，就是去年底由中證監主席易會滿提出的「中國特色估值體系」（「中特估」），並由此延伸 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國經濟前路 又到「漫長的季節」？ 2023/05/18 中國經濟前路 又到「漫長的季節」？ 國情知聞 - 中央出手 推「新國企」 2023/05/17 中央出手 推「新國企」 國情知聞 - 西南麥區開鐮 新麥提價問秤 2023/05/16 西南麥區開鐮 新麥提價問秤 國情知聞 - 「集體降息」 影響何在 2023/05/15 「集體降息」 影響何在 國情知聞 - 居民存貸雙減 關注來因去勢 2023/05/13 居民存貸雙減 關注來因去勢 中國 人民幣 貿易 外交 習近平 一帶一路 中特估 中亞 人民幣國際化 美元