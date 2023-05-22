愛奇藝展開3年盈利增長趨勢

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花旗：港住宅現掉頭下跌迹象 偏好零售物業（持續更新）
藍籌新經濟股之中，業務較獨特，並有涉足無人駕駛、人工智能（AI）等具長綫增長潛力業務的百度 （09888） ，其發展方向更似美國科技巨企谷歌（美：GOOGL）。至於百度在5月16日收市後公布的首季業績有驚喜（點擊圖片放大），除了AI雲業務實現盈利，以及廣告收入復甦勝預期之外，還有旗下愛奇藝（美：IQ）漸露「生金蛋」的本色。
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至截稿前，據Wind資訊數據顯示，百度持有愛奇藝約45.5%權益。愛奇藝去年全年收入按年跌5%至290億元，但單是第四季收入按年升3%至76億元，而且靠第四季非通用會計準則淨利潤近8.6億元，帶動去年全年淨利潤可扭虧為盈，達12.8億元。今年首季，愛奇藝錄得淨利潤約9.4億元，按年及按季分別增長4.8倍及9.8%（點擊圖片放大）。
建銀國際預計，愛奇藝盈利增長勢頭可望持續，原有3個：
總的來說，建銀國際預計......
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撰文 : 蕭悅潾 Money Times
欄名 : 券商有路捉