愛奇藝展3年盈利增長趨勢（第二版）

本文第一版提及，百度持有約45.5%權益的愛奇藝（據Wind資訊數據顯示），將進入盈利能見度頗高的3年增長（詳見本文第一版）。

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正因為百度持有愛奇藝權益少於50%，所以愛奇藝的收入未有整合在百度損益表的收入之內，但卻可為百度提供盈利貢獻。至截稿前止，據彭博綜合券商預測數據，可有助百度股價加速目標價進發（點擊圖片放大），以至......

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【第一版刊於5月22日 06：36】

藍籌新經濟股之中，業務較獨特，並有涉足無人駕駛、人工智能（AI）等具長綫增長潛力業務的百度 （09888） ，其發展方向更似美國科技巨企谷歌（美：GOOGL）。至於百度在5月16日收市後公布的首季業績有驚喜（點擊圖片放大），除了AI雲業務實現盈利，以及廣告收入復甦勝預期之外，還有旗下愛奇藝（美：IQ）漸露「生金蛋」的本色。

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至截稿前，據Wind資訊數據顯示，百度持有愛奇藝約45.5%權益。愛奇藝去年全年收入按年跌5%至290億元，但單是第四季收入按年升3%至76億元，而且靠第四季非通用會計準則淨利潤近8.6億元，帶動去年全年淨利潤可扭虧為盈，達12.8億元。今年首季，愛奇藝錄得淨利潤約9.4億元，按年及按季分別增長4.8倍及9.8%（點擊圖片放大）。

建銀國際預計，愛奇藝盈利增長勢頭可望持續，原有3個：

首先，雖然愛奇藝訂戶人數在今年第二季，有機會受季節性因素影響，而輕微回落至1.12億至1.13億人（首季為1.29億人），但是預期在集團預備豐富供訂戶全年觀看下 （點擊圖片放大） ，料第二季會員服務收入仍可錄得按年14%的增長。

，料第二季會員服務收入仍可錄得按年14%的增長。 其次，愛奇藝綫上廣告收入拐點已現，並預期第二季收入可按年增17%，較第一季的增5%有所提速。

最後，在今年第二季過後，預計仍陸續有大片推出，令愛奇藝的市場地位更穩固。

總的來說，建銀國際預計......

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