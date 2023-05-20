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中美科技巨企修復步伐不一

財金 00:06 2023/05/20

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隨着新冠疫情殺傷力減弱，全球經濟活動回復正常，加上美國加息周期近尾聲，有助科技股估值修復。例如美國科技股巨頭谷歌（美：GOOGL），即大家熟識的「Google」，股價方面的估值修復已大致完成（點擊圖片放大），惟同一時間其他地方的科技巨企估值仍有不少修復空間。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

以谷歌5月18日（美國時間）收市價122.83美元計，不論是2023年預測PE（市盈率）或是企業價值倍數（EV/EBITDA，常用於資本密集型企業併購活動的估值計算），均自重返紀錄平均值水平，即是股價方面的估值修復已差不多完成。

若谷歌股價要更上一層樓，便需要盈利預測獲得券商調升，從而在盈利方面來帶動估值修復空間。

百度盈測縱未被上調 已有約3成估值修復空間

然而，業務發展與谷歌相似，同樣先以搜尋器打響名聲，然後發展綫上地圖、無人駕駛以至人工智能（AI）等領域的百度（09888），以5月19日收市價120元計，2023年預測PE及企業價值倍數，分別較紀歷平均低約34%及28%（點擊圖片放大），反映百度單是股價方面的估值修復都尚未完成。

    點擊圖片放大
    +2

若然百度盈利預測被上調，因估值修復驅動的股價潛在上升空間將會更大。

延伸閱讀：ING彭藹嬈：中央需加快2類投資 撑製造業（新增圖解）

當然，因為中國是最遲將經濟活動回復正常的大型經濟體，令市場對其經濟復甦進度存疑，而國內股份估值修復步伐較慢是可以理解，但亦因而為讀者提供長綫吸納的良機。

另外，谷歌紀錄平均預測PE約22.1倍，而百度則約18.3倍（即差不多是谷歌平均預測PE打8折），若然百度的業務規模及技術含量，可與谷歌拉近，這個8折便有望變成85折、9折......甚至最後拉成平手，屆時可以在上述修復空間之上再增加約2成。

（詳細分析更新中）

註：上述資料至本文第一版截稿前止

記者：蕭悅潾

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 估值趨勢

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