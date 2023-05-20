中美科技巨企修復步伐不一（第二版）

本文第一版提及，美國科技巨企谷歌（美：GOOGL）已完成股價方面的估值修復，現要等待盈利預測被上調，才有望展開第二輪估值修復（即盈利方面的估值修）。反觀業務與谷歌相似的百度 （09888） ，則連股價方面的估值修復仍未完成，有追落後空間。

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百度今年首季業績（點擊圖片放大）勝市場預期，如百度股價如要先修復歷年平均預測PE約18.3倍水平（詳見本文第一版），取其2023年經調整每股盈利約1.19美元（點擊圖片放大），並以港元強方兌換保證的1美元等於7.75港元換算，便得出百度有望回升至約168.77元。

百度年內初步修復值

＝1.19美元 x 7.75港元/美元 x 18.3

＝168.77港元

此估值一來較百度季績後券商平均目標價180.1元（點擊圖片放大），低約6.3%；二來現時港元貼近處弱方兌換保證，顯示168元水平並非遙不可及。另外，承本文第一版所言，若百度的業務規模及技術含量，可令其歷年平均預測PE追近谷歌歷年平均預測PE，百度更可獲額外至少2成升幅。

還有更重要的一點，就是百度盈利預測在人工智能、無人駕駛等業務在未來逐步釋放商業價值下，上調空間有望持續擴大。

（詳細分析更新中）

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【第一版刊於5月20日 01：06】

隨着新冠疫情殺傷力減弱，全球經濟活動回復正常，加上美國加息周期近尾聲，有助科技股估值修復。例如美國科技股巨頭谷歌（美：GOOGL），即大家熟識的「Google」，股價方面的估值修復已大致完成（點擊圖片放大），惟同一時間其他地方的科技巨企估值仍有不少修復空間。

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以谷歌5月18日（美國時間）收市價122.83美元計，不論是2023年預測PE（市盈率）或是企業價值倍數（EV/EBITDA，常用於資本密集型企業併購活動的估值計算），均自重返紀錄平均值水平，即是股價方面的估值修復已差不多完成。

若谷歌股價要更上一層樓，便需要盈利預測獲得券商調升，從而在盈利方面來帶動估值修復空間。

百度盈測縱未被上調 已有約3成估值修復空間

然而，業務發展與谷歌相似，同樣先以搜尋器打響名聲，然後發展綫上地圖、無人駕駛以至人工智能（AI）等領域的百度 （09888） ，以5月19日收市價120元計，2023年預測PE及企業價值倍數，分別較紀歷平均低約34%及28%（點擊圖片放大），反映百度單是股價方面的估值修復都尚未完成。

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若然百度盈利預測被上調，因估值修復驅動的股價潛在上升空間將會更大。

延伸閱讀：ING彭藹嬈：中央需加快2類投資 撑製造業（新增圖解）

當然，因為中國是最遲將經濟活動回復正常的大型經濟體，令市場對其經濟復甦進度存疑，而國內股份估值修復步伐較慢是可以理解，但亦因而為讀者提供長綫吸納的良機。

另外，谷歌紀錄平均預測PE約22.1倍，而百度則約18.3倍（即差不多是谷歌平均預測PE打8折），若然百度的業務規模及技術含量，可與谷歌拉近，這個8折便有望變成85折、9折......甚至最後拉成平手，屆時可以在上述修復空間之上再增加約2成。

（詳細分析更新中）

註：上述資料至本文第一版截稿前止

記者：蕭悅潾

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