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港股隨時單邊跌市

財金專欄 2023/05/20

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港股「五窮月」已過三分二，「六絕月」即將來臨，大市又在牛熊分界綫上落三個月，故令恒指和國指齊齊出現待變先兆。市場經驗是十個牛皮九個「淡」，加上人民幣過去兩周貶值超過兩個巴仙，除非有利好消息出現，否則下

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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