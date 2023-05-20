港股隨時單邊跌市 財金專欄 2023/05/20 分享： 分享： 港股「五窮月」已過三分二，「六絕月」即將來臨，大市又在牛熊分界綫上落三個月，故令恒指和國指齊齊出現待變先兆。市場經驗是十個牛皮九個「淡」，加上人民幣過去兩周貶值超過兩個巴仙，除非有利好消息出現，否則下 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣貶值北水出逃 港股備戰單邊大跌?（第四版） 2023/05/19 人民幣貶值北水出逃 港股備戰單邊大跌?（第四版） 中字股實力談 - 新興裝備好景 時代電氣吸納 2023/05/19 新興裝備好景 時代電氣吸納 中字股實力談 - 保歷加通道啟示 港股即將大爆發（第四版） 2023/05/18 保歷加通道啟示 港股即將大爆發（第四版） 中字股實力談 - 重拾高增長 恒安趁平買 2023/05/18 重拾高增長 恒安趁平買 中字股實力談 - 人民幣穿7啟示 北水湧入撈貨（第四版） 2023/05/17 人民幣穿7啟示 北水湧入撈貨（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 人民幣 美元 失業 七大工業國集團 中華人民共和國商務部 北水流入 中國民航信息（00696） 中國銀河（06881）