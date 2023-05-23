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【港股轉機】恒生投資薛永輝：8月業績期

財金猛人追蹤 11:15 2023/05/23

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港股傳統上「五窮六絕」之稱，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝在接受《Money Times》專訪時表示，5月和6月港股較易受外圍波動影響，加上中國最新發布的經濟數據遜於市場預期，外資對中國經濟復甦的態度存疑，以及中美角力也為港股前景蒙上陰霾，他相信港股或要待8月業績高峰期，才會出現轉機。

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「估計上半年恒指比較難突破年初高位（22700點），相信將維持波幅上落一段時間，好難大升。」

薛永輝指，除非指數成份股業績大幅好過預期，可以帶動到指數，否則在沒有明顯催化劑的情況下難大升。他認為，恒指估值在10倍左右已經算是合理水平，因港股的折讓水平相對上升。

對於港股無力大升，薛永輝認為與外資的取態相關，「始終好多外資去年已經減持港股，至今仍未重新入場。」

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他指出，外資選擇沽貨離場，除了因為中國去年的防疫政策外，也受地緣政治局勢影響其投資取態，所以即使中國今年已經重啟經濟，部分外資仍未回歸中港市場。

薛永輝認為，可投資股息率高、具防守性的股份，如國企股，以及長綫受惠國策的增長股。他指出，由於中央去年提出要建立中國特色估值體系，當局提出一系列指標，包括提升股本回報率（ROE）、提高派息水平等。

薛永輝相信，這將對提升國企股估值有利。他續指，有不少國企股息率高達5厘水平，在市況不明的情況下，有助增加國企股的吸引力。在一眾國企股當中，他認為，電訊股和石油股的盈利增長能見度較高和穩定。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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