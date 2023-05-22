澳元 支持位65.5美仙 財金專欄 2023/05/22 分享： 分享： 澳洲4月就業報告出爐，失業率跳升上3.7%（3月3.5%），數據公布後隨即降低市場對澳央行加息預期。按利率期貨變化顯示，市場估澳央行已再無加息機會。另外，中國經濟增幅不如預期，及銅鐵價格低迷等均不利澳 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元反彈或告一段落 今日 美元反彈或告一段落 歐元 有機見1.07美元 今日 歐元 有機見1.07美元 英鎊 支持位1.23美元 今日 英鎊 支持位1.23美元 日圓 提防下試140 今日 日圓 提防下試140 紐元 徘徊61至64美仙 今日 紐元 徘徊61至64美仙 你可能感興趣 美元反彈或告一段落 今日 01:00 美元反彈或告一段落 歐元 有機見1.07美元 今日 01:00 歐元 有機見1.07美元 英鎊 支持位1.23美元 今日 01:00 英鎊 支持位1.23美元 最新專欄文章 加元 徘徊1.33至1.37 今日 加元 徘徊1.33至1.37 紐元 徘徊61至64美仙 今日 紐元 徘徊61至64美仙 日圓 提防下試140 今日 日圓 提防下試140 英鎊 支持位1.23美元 今日 英鎊 支持位1.23美元 歐元 有機見1.07美元 今日 歐元 有機見1.07美元 中國 經濟 美國 指數 英國 銀行 通脹 加息 人民幣 外滙