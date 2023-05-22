澳元 支持位65.5美仙

澳洲4月就業報告出爐，失業率跳升上3.7%（3月3.5%），數據公布後隨即降低市場對澳央行加息預期。按利率期貨變化顯示，市場估澳央行已再無加息機會。另外，中國經濟增幅不如預期，及銅鐵價格低迷等均不利澳

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