紐元 徘徊61至64美仙 財金專欄 2023/05/22 分享： 分享： 本周三紐央行將議息，加息0.25厘把息率推上5.5厘是市場共識。據新西蘭政府最新估計，截止今年6月底的財年，其財赤有機會擴至69.6億紐元，較12月估計高出九成。現市場估計7月紐央行仍有八成機率續把息 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元反彈或告一段落 今日 美元反彈或告一段落 歐元 有機見1.07美元 今日 歐元 有機見1.07美元 英鎊 支持位1.23美元 今日 英鎊 支持位1.23美元 日圓 提防下試140 今日 日圓 提防下試140 澳元 支持位65.5美仙 今日 澳元 支持位65.5美仙 你可能感興趣 美元反彈或告一段落 今日 01:00 美元反彈或告一段落 歐元 有機見1.07美元 今日 01:00 歐元 有機見1.07美元 英鎊 支持位1.23美元 今日 01:00 英鎊 支持位1.23美元 最新專欄文章 加元 徘徊1.33至1.37 今日 加元 徘徊1.33至1.37 澳元 支持位65.5美仙 今日 澳元 支持位65.5美仙 日圓 提防下試140 今日 日圓 提防下試140 英鎊 支持位1.23美元 今日 英鎊 支持位1.23美元 歐元 有機見1.07美元 今日 歐元 有機見1.07美元 中國 經濟 美國 指數 英國 銀行 通脹 加息 人民幣 外滙