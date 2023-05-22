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紐元 徘徊61至64美仙

財金專欄 2023/05/22

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本周三紐央行將議息，加息0.25厘把息率推上5.5厘是市場共識。據新西蘭政府最新估計，截止今年6月底的財年，其財赤有機會擴至69.6億紐元，較12月估計高出九成。現市場估計7月紐央行仍有八成機率續把息

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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