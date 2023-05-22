加元 徘徊1.33至1.37

利淡加元因素接連出現。對於近期油價弱勢，伊拉克石油部長指於6月4日油組大會，油組未必會再作減產支撑油價。加拿大4月年通脹率雖略反彈上4.4%，但加央行行長卻謂通脹仍處下降軌，言下之意無意加息。聯儲局多

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