加元 徘徊1.33至1.37 財金專欄 2023/05/22 分享： 分享： 利淡加元因素接連出現。對於近期油價弱勢，伊拉克石油部長指於6月4日油組大會，油組未必會再作減產支撑油價。加拿大4月年通脹率雖略反彈上4.4%，但加央行行長卻謂通脹仍處下降軌，言下之意無意加息。聯儲局多 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元反彈或告一段落 今日 美元反彈或告一段落 歐元 有機見1.07美元 今日 歐元 有機見1.07美元 英鎊 支持位1.23美元 今日 英鎊 支持位1.23美元 日圓 提防下試140 今日 日圓 提防下試140 澳元 支持位65.5美仙 今日 澳元 支持位65.5美仙 你可能感興趣 美元反彈或告一段落 今日 01:00 美元反彈或告一段落 歐元 有機見1.07美元 今日 01:00 歐元 有機見1.07美元 英鎊 支持位1.23美元 今日 01:00 英鎊 支持位1.23美元 最新專欄文章 紐元 徘徊61至64美仙 今日 紐元 徘徊61至64美仙 澳元 支持位65.5美仙 今日 澳元 支持位65.5美仙 日圓 提防下試140 今日 日圓 提防下試140 英鎊 支持位1.23美元 今日 英鎊 支持位1.23美元 歐元 有機見1.07美元 今日 歐元 有機見1.07美元 中國 經濟 美國 指數 英國 銀行 通脹 加息 人民幣 外滙