績後跌近330元 騰訊失救了嗎？

騰訊 （00700） 上周公布首季業績，雖然業績表現良好但績後累挫2%，330元宜守不宜失。加上北水上周五自騰訊淨流出4億元，說明市場看重基本面以外的其他風險因素，不宜看住業績就冒進。

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總括而言，騰訊首季業績消除了之前投資者對遊戲和雲業務增長較弱的擔憂，但廣告業務又未能市場所料的過份理想，是一份好，但未完美的業績。券商績後大多只是因應業績數據，在現有框架內對目標價作調整，較少話進一步看好前景並提升目標價，也是一種反映。

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早前本欄已更新摩根士丹利及滙豐的觀點，高盛亦指，考慮到股價近期回調，騰訊超前同行的盈利增長軌跡和業績期後即將恢復的回購計劃，認為騰訊在2023至24年淨利潤預測增長25%，而2023E預測市盈率18倍，股票的風險回報仍然有利可圖。

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