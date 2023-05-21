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英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？

國際 21:36 2023/05/21

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全球多國這兩年都面臨勞動力嚴重不足的難題，英國叠加脫歐之苦，來自歐盟的移民人數大減下，情況更是雪上加霜，全靠非歐盟移民人數上升來彌補勞動人口。惟3年來淨移入人數持續颷升，已於國內出現不少反對聲音，引發新的社會問題。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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