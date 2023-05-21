英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 國際 21:36 2023/05/21 分享： 分享： 全球多國這兩年都面臨勞動力嚴重不足的難題，英國叠加脫歐之苦，來自歐盟的移民人數大減下，情況更是雪上加霜，全靠非歐盟移民人數上升來彌補勞動人口。惟3年來淨移入人數持續颷升，已於國內出現不少反對聲音，引發新的社會問題。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 租務管制改革 英業主惡夢？ 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/17 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 2023/05/16 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 2023/05/15 哈佛畢業成功商人 或問鼎泰總理 英推十成按揭 是否借得過？ 2023/05/15 英推十成按揭 是否借得過？ 你可能感興趣 租務管制改革 英業主惡夢？ 21:56 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 21:55 2023/05/17 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 22:33 2023/05/16 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 最新專欄文章 國金札記 - 租務管制改革 成英業主噩夢？ 2023/05/19 租務管制改革 成英業主噩夢？ 租務管制改革 英業主惡夢？ 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 國金札記 - 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/18 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/17 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 國金札記 - 英保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 2023/05/17 英保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 移民 人口 海外升學 BNO 辛偉誠 英國