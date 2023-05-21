新盤熱賣 發展商逐步由「求量」變為「求價」

瑜一‧天海昨首度發售，發展商一改同系兩期早前以貼市價取態，策略上明顯轉為惜售，反映個別優質新盤的銷售策略，逐步由此前的「求量」變為「求價」，有關情況會否漫延，將後市有至關重要影響。

瑜一‧天海作為壓軸一期，因單位將買少見少

今年潛在27個共4萬伙新盤，鐵路盤僅佔11%

大埔白石角University Hill第2B期加價達1成

多個新盤因應疫情延後銷售，市場積壓貨量大增下，一度令今年發展商紛採取低市價或貼市價方式推盤，但部分優質項目承接力不俗，為發展商採「求價」推盤，注入強心針。

以瑜一系列為例，第IB期及第IC期率先於今年3月下旬及4月初展開銷售，由於定價貼市，兩盤即取得理想銷售成績，該兩期設共397伙，至今不足2個月已火速售出356伙，累售近9成。

而瑜一‧天海作為壓軸一期，因單位將買少見少，發展商難免在「求價」上作出更多考量，形成惜售情況。而華懋早前亦坦言，瑜一‧天海相對前兩期，將較為惜售，當中向南的3房更會以招標形式發售。

再者，市區鐵路項目供應一向緊絀，發展商往往不急於出售。以今年潛在27個全新盤共約4.03萬伙計，雖然鐵路盤有11個，設共約1.19萬伙，惟當中位處市區鐵路項目只有5個，提供4,436伙，佔同期全港潛在新盤供應僅約11%。

事實上，發展商逐步由「求量」變為「求價」的情況，並非只出現於瑜一‧天海之上，例如大埔白石角University Hill第2B期，由於銷情火熱，發展商早前將36伙加價約1%至12%，當中2伙更兩度加價。