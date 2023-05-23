馬化騰與洪灝眼中的「股場驚艷」（第2版）

能稱得上「股場驚艷」，可能十年一遇，也可能百年一遇，是中特估、還是AI，本篇將由兩位財金猛人，騰訊 （00700） CEO馬化騰，與洪灝一評，各自眼中之「驚艷」。

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國企估值提升背景：

債券收益率在下跌

洪灝認為：

今年A股的這個行情四不像，既沒有大盤，也沒有小盤，既沒有價值，也沒有成長，是一個混合型的野蠻生長的存量博弈的局面。

但是數字經濟，還有國企估值的重估，是兩個非常亮的主題。

香港市場或多或少也反映了同樣的一個趨勢。

香港市場上國企的估值它也上得非常快。

像中石油 （00857） 這樣股價一直不動的股票今年漲了50%，但今年油價沒有漲，它確實調動了大家的想像力。

同時，分紅導致估值的提高，這個我沒有仔細研究，所以我沒有發言權。

所以中特估也是把國企的分紅做大。

另外，今年的利率也在下降，回到了2022年5月份的水平。

但有機構認為，你不要嫌現在的債券收益率低，還可以更低。

中國的債券市場有1個點、2 個點的收益，其實就很不錯了。

按照這個說法，現在是2.7%左右，那可能以後會比2022年5月份看到的還要低。

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中字頭公司的A/H溢價

已經擴大到歷史高位水平

洪灝認為：

香港這邊還有一個很有意思的現象，國企或者中字頭的公司，它今年股價表現非常好，A股表現也非常好。

然而，因為A股的表現特別好，所以導致了A/H溢價擴大，就是說在兩地同時上市的公司，它的估值溢價拉大了，拉到了歷史上僅次於2007 年泡沫時候的高位。

以前大家覺得溢價是因為兩地沒有打通，沒有套利的機制，所以它的價差是可以持續的。結果滬港通打開之後價差反而更擴大了。

溢價存在了這麼久，這麼久都沒有收斂，甚至在兩地互聯互通之後再擴大，它一定有原因，否則是不可能持續。

我覺得，香港市場有自己獨特的一面。

首先，我們不講宏觀流動性，不講M1、 M2 這些東西，而是市場頭部交易的流動性。

如果你看一下香港市場頭50個股票之外的股票，其實都沒有多少流動性。80%-90% 的流動性集中在 50 個股票。

香港市場大概有 3000 個股票出頭，所以你想像其他的股票在幹嘛？他們都躺平了。

這是香港市場一個很奇怪的結構。

這些國企在香港交易的時候，他們是不太佔優勢的，大家反而會買一些民企，覺得民企披露比較充分等等。

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外資在買入標的上受限

到了現在，更重要的一個就是說，因為合規的原因，香港的外資不能夠買這些中字頭。

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AI必然有一個去偽存真的過程

另外一個問題，我們來聊聊AI。

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