樓市膠著 還待利好消息推升

▲ 加息影響，近日二手交投相當淡靜

本港經濟復甦需時，加上股市上升乏力及息口仍高企，樓價未見突破，預計樓市將會進入鞏固期延續至第三季，市場需要有進一步利好消息刺激才能夠帶動下一輪升勢。

今年4月初升至168.4點的今年新高位

第一季樓價由去年底價大幅反彈7.7%

市場需利好消息刺激帶動投資情緒回升

近期二手市場缺乏上升動力，首先從樓價指數所見，中原城市領先指數（CCL）在今年4月初升至168.4點的今年新高位後，進入反覆上落的橫行期，缺乏明顯的方向。而從整體二手交投所見，亦明顯放慢，買賣雙方處於拉鋸情況，購買力流向一手市場，反映整體樓市購買力仍然不足。

經過第一季樓價由去年底價大幅反彈7.7%後，之前一段時間累積的購買力已經陸續消化。而這一浪的反彈力亦反映了市場憧憬通關、經濟復常會帶動的樓市升勢，但事實上，經濟復甦仍然需要時間。以零售、旅遊業為例，雖然中港已經全面通關，但目前旅客人數、消費力仍然遠不及疫情前水平。

至於與樓價息息相關的股市，近期表現亦乏善足陳，恒指在近3個月的表現亦只是在數百點之間上落，未見有所突破，未能為樓市帶來額外的財富效應支持。同時，雖然美國加息周期已近尾聲，但與掉頭減息仍然有時間距離，近日拆息更是抽緊，在按揭利息仍然維持3厘多以上，高於不少私樓租金回報率的情況下，投資者入市意慾始終未完全恢復。

因此，整體而言，市場需要一個利好消息刺激，帶動投資情緒回升，否則短期內相信樓市表現牛皮，並會持續整固至第三季才有機會展開下一輪升勢。

▲ 加息影響，近日二手交投相當淡靜