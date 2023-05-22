公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 財金專欄 2023/05/22 分享： 分享： 薪酬趨勢調查初步結果上周出爐，若跟足結果加薪，高級公務員可加2.87%，中低公務員按慣例劃一是加4.65%。多個官場和政圈中人都認為，今次公僕加幅料可接近調查結果。 財赤嚴重 高級加幅低應「收貨」 18萬 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 立會「升呢」 特首有新要求 2023/05/19 立會「升呢」 特首有新要求 有政戲 - 區會兩大原因 立會議員無份？ 2023/05/18 區會兩大原因 立會議員無份？ 有政戲 - 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 2023/05/17 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 有政戲 - 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 2023/05/16 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 有政戲 - 疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 2023/05/15 疫後內地團重臨 旅業待客覓新模式 香港 指數 壓力 李家超 行政 公務員事務局 商會 高達 敏感 行政會議