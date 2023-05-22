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公僕今年人工加幅 可接近調查結果？

財金專欄 2023/05/22

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薪酬趨勢調查初步結果上周出爐，若跟足結果加薪，高級公務員可加2.87%，中低公務員按慣例劃一是加4.65%。多個官場和政圈中人都認為，今次公僕加幅料可接近調查結果。

財赤嚴重 高級加幅低應「收貨」

18萬

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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