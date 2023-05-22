人民幣「破七」 指導委「糾偏」

過去數日間備受關注的經濟大事，是人民幣兌美元滙率貶值，再度跌破七算關口。人民幣貶值和「破七」引起討論，有不以為意的，也有神情緊張的，既有來因的七嘴八舌，又有去勢的不同揣度。與過去「破七」不同，這次中國

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