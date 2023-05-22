人民幣「破七」 指導委「糾偏」 財金專欄 2023/05/22 分享： 分享： 過去數日間備受關注的經濟大事，是人民幣兌美元滙率貶值，再度跌破七算關口。人民幣貶值和「破七」引起討論，有不以為意的，也有神情緊張的，既有來因的七嘴八舌，又有去勢的不同揣度。與過去「破七」不同，這次中國 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 婚姻異地登記 「跨省通辦」成潮 2023/05/20 婚姻異地登記 「跨省通辦」成潮 國情知聞 - 「中特估」熱潮 引一帶一路新題 2023/05/19 「中特估」熱潮 引一帶一路新題 國情知聞 - 中國經濟前路 又到「漫長的季節」？ 2023/05/18 中國經濟前路 又到「漫長的季節」？ 國情知聞 - 中央出手 推「新國企」 2023/05/17 中央出手 推「新國企」 國情知聞 - 西南麥區開鐮 新麥提價問秤 2023/05/16 西南麥區開鐮 新麥提價問秤 中國 經濟 香港 美元 指數 銀行 人民幣 外滙 就業 國債