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人民幣「破七」 指導委「糾偏」

財金專欄 2023/05/22

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過去數日間備受關注的經濟大事，是人民幣兌美元滙率貶值，再度跌破七算關口。人民幣貶值和「破七」引起討論，有不以為意的，也有神情緊張的，既有來因的七嘴八舌，又有去勢的不同揣度。與過去「破七」不同，這次中國

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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