出口股尋寶 偉易達逾10厘股息吸引

偉易達 （00303） 上周業績後股價急升，反映壞消息盡出，隨着本年度業績回升，預期今年股息率逾10厘，實為在這波動市況下收息之選。

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偉易達於上周三（17日）收市公布截至3月底的全年業績，錄得全年純利1.49億美元，按年跌13.6%。雖然錄得業績倒退，惟偉易達翌日股價爆升，單日漲10.7%。

壞消息盡出 ； 業績後股價颷升

偉易達業績後的強勁表現，主要是因壞消息盡出後的反彈。事實上，集團早於2月份已發盈利警告，指全年盈利將較上年度下跌15%至20%。消息當時令偉易達股價單日挫逾7%，不過其後，偉易達股價徐徐築底。上周四爆升後，偉易達股價已收復盈警前的水平，反映市場已消化了偉易達去年度業績的壞消息。

前景方面，偉易達今年度業務料可以提升。作為出口股，偉易達去年度業倒退，主要是由於北美和歐洲宏觀經濟環境充滿挑戰，令電子學習產品及電訊產品的銷售額下跌，導致集團去年度收入和溢利均告下跌。

北美及歐洲市場銷售料回升

對於今年度業績，集團管理層具有信心，盡管宏觀經濟前景不明朗，盈利能力料將回升。集團又指隨着北美洲和歐洲市場的銷售額回升，以及業務擴展至更多市場，電子學習產品業務於本年度將取得增長。而電子學習產品集團主要業務，佔收入約約5成。

偉易達業績後，大行花旗出報告唱好。花旗認同偉易達業務已觸底，又料今明兩個年度於成本削減計劃的利潤率擴張勝預期。該行又指，去年度約1,500萬美元的存貨撥備，有望於今個年度作出回撥以提高利潤率。花旗料忐此舉有望令股息率高達11厘。

花旗大力唱好偉易達，將投資評級由「沽售」提至升「買入」，目標價由40元升至50元。

另方面，現時內地經濟復甦步伐放緩，加上人民幣滙價續軟，出口為主的偉易達，業務前景預期相對穩定。偉易達主要產品為電訊產品及電子學習產品。去年約9成來自北美及歐洲，當前人民幣貶值亦有利集團的業務發展。

加上過去有優異的派息記錄，令偉易達一直成為投資者的收息之選。在過去5年派息記錄，除了一年外，其餘年份偉易達的派息比率均高達98%至100%。隨着集團業績回升，未來的派息有望續升。

據彭博綜合市場預測，偉易達今明年的盈利，料分別增長2成及1成；期內每股派息有望分別增長14%及11%。相對地，按這預測，料今年偉易達今年度的10.7厘，到明年度更高達11.9厘。

隨着偉易達業務見低升回，加上10厘股息的吸引力，現時正時吸納的時機。

編輯：錢家鋒

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