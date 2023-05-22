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商舖空置率改善 舖租反彈可期

地產 12:00 2023/05/22

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4月份商舖空置率仍與年初接近，隨著五一黃金周旅客重返，零售商加快租舖，空置率年中料明顯下降，而租金亦會相應反彈。

...

欄名 : 樓市分析

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