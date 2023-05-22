商舖空置率改善 舖租反彈可期 地產 12:00 2023/05/22 分享： 分享： 4月份商舖空置率仍與年初接近，隨著五一黃金周旅客重返，零售商加快租舖，空置率年中料明顯下降，而租金亦會相應反彈。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 2023/04/28 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 2023/04/27 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 過完五一 商舖租務後向？ 2023/05/08 過完五一 商舖租務後向？ 你可能感興趣 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 21:10 2023/04/28 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 14:00 2023/04/27 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 過完五一 商舖租務後向？ 01:00 2023/05/08 過完五一 商舖租務後向？ 最新專欄文章 萬億基建開支龐大 預早公佈融資方案爭民心 2023/05/21 萬億基建開支龐大 預早公佈融資方案爭民心 經濟好轉 商廈市場逐步回氣 2023/05/18 經濟好轉 商廈市場逐步回氣 內地富豪退場 海外資金成豪宅新勢力 2023/05/16 內地富豪退場 海外資金成豪宅新勢力 樓市信心下挫 拖累大市回調 2023/05/12 樓市信心下挫 拖累大市回調 銀行加息供樓負擔重 拖慢樓價反彈步伐 2023/05/11 銀行加息供樓負擔重 拖慢樓價反彈步伐 物業出租 藥房 空置率 珠寶 鐘錶 零售 鐘錶 銅鑼灣