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【下半年展望】洪灝評中國經濟底氣

研究報告 17:09 2023/05/22

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對衝基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝指出，美國聯儲局的緊縮政策壓制了美國內需，若美國避過衰退困境，中國製造業、出口業皆會強勢反彈。

專訪 恒生投資薛永輝+瑞士百達黃思遠 談淡市應對策略【下一頁

 

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洪灝指出，中國近年錄得了史無前例高額貿易盈餘，反映中國通過出口滿足外需，從而管理疫情期間的經濟放緩，說：

「如此強勁的貿易順差彰顯出中國製造業的實力底氣，但同時也突顯出中國內需相對的疲軟。」

洪灝指疫情期間，中國製造業一直供應着美國和全球的需求。中國出口所滿足的外需，強於部分由進口滿足的內需。然而，這也代表了中國的生產受到美國和海外需求的影響，而美聯儲和其他海外央行正為了制服四十多年未見的高通脹而收緊貨幣，壓抑海外需求，又說：

「除非源自美聯儲緊縮的壓力冰消雪融，美國的需求由此得到緩解釋放，否則中國出口欲完全恢復過去三年破竹之勢實屬不易。」

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報復性消費曇花一現

根據官方數據，疫情期間中國居民支出增長快於收入，代表居民受疫情影響開始始消耗儲蓄，家庭債務水平從56%升至63%，漲幅達約7%。由於中國居民的負債能力在疫情期間減弱，他們正努力儲蓄而非消費，存款餘額一路攀升。同時，股市卻因增長乏力步履躊躇，創紀錄的貨幣供應量未有完全轉化成信貸擴張。洪灝說：

「中國的消費在宏觀經濟中的佔比相當有限。此外，如前所述，中國家庭的槓桿率在疫情期間已然大幅攀升，進一步借貸的空間有限。這也是『報復性消費』曇花一現的原因之一。因此，雖然刺激消費看似一步易子，但橘生淮南，水土異也，發達經濟體疫情後的復甦經驗並不能完全加以仿效。」

未來展望

洪灝表示，如果中國在下半年進一步放鬆貨幣政策，有理由認為新增流動性仍將注入製造業，而非如眾人所願提振消費。中國消費者的槓桿已居高位。但如若這般，亦非壞事，因為新的經濟增長將由製造業投資驅動，而非房地產投資的進一步擴大。

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：GROW思睿

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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