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睇實滙豐推薦8隻地產股

研究報告 14:32 2023/05/26

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滙豐證券最新評級出爐，下文將歸納5月19日滙豐證券公布的最新數據，8隻股票評級皆是「買入（Buy）」。其中包括新鴻基地產 （00016） 、港鐵 （00066） 等實力雄厚地產股，下文詳述看好原因。

專訪 恒生投資薛永輝+瑞士百達黃思遠 談淡市應對策略【下一頁

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滙豐證券指出，5月18日，新鴻基地產 （00016） 大埔白石角University Hill第2B期185伙反應熱烈，即日沽清，該企業隨即公佈新一輪價目表，另售132個單位。此批次面積為289至571平方尺，每單位售價為460萬至1100萬，折實平均呎價為13,023至19,932元，並將於5月24日進行銷售。

中原估價指數CVI（Centa-Valuation Index，衡量主要銀行對樓價變動方向的參考指標）按月下跌2.35個百分點，錄連續6周下跌。鑑於近期加息，中原預計房價將承受壓力，但目前房價還沒有大幅下跌的跡象。

……更多內容，用戶請登入。

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報告來源：滙豐證券

編輯：陳文政

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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