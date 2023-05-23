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騰訊3成潛在升幅的賣點

研究報告 10:44 2023/05/23

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騰訊 （00700） 續後呈反覆震盪,股價雖再穿插330元水平,但北水依然加碼流入,看好信心凸顯,而這周騰訊重回340元水平徘徊,浦銀證券的目標424元,本篇將搜索騰訊最新的向升賣點。

 

騰訊2023第一季度收入1500億元（人民幣‧下同），同比增長10.7%，高於市場預期2.5%；其中增值服務收入為793億元，同比增長9%；網絡廣告收入為210億元，同比增長17%；金融科技及企業服務收入為487億元，同比增長3%。調整後淨利潤為325億元，同比增長27.4%，低於市場預期2.1%；調整後淨利率21.7%，去年同期為18.9%。

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海外遊戲高增長
        
海外遊戲實現高增長，視頻號助力廣告復甦，雲計算降價影響有限︰2023第一季度網絡遊戲收入同比增長11%至483億元，高於市場預期6.7%；其中國際遊戲收入同比增長25%至132億元，主要受益於《勝利女神︰妮姬》和《Triple Match 3D》的強勁表現及《VALORANT》的穩健增長驅動，海外收入佔比27%；本土市場遊戲收入同比增長6%至351億元，未成年人遊戲時長和流水佔比為0.4%和0.7%。

公司計劃年內推出數款遊戲大作，有望推動業務增長。本季度網絡廣告收入210億元，同比增長17%，主要得益於視頻號增量、小程序廣告增加及移動廣告聯盟復甦，尤其是消費復甦，快消、旅遊、電商等行業廣告需求強勁。視頻號廣告增長迅速，廣告收入貢獻已超小程序及公眾號，平均eCPM高於同業。
        
視頻號廣告強勁
        
隨着內容生態不斷豐富，視頻號將日益成為廣告收入增長的重要引擎，消費回暖也將推動收入繼續改善。2023第一季度金融科技及企業服務收入487億元，同比增長3%，主要受綫下支付活動復甦推動，部分被雲業務收入季節性減少所抵銷。公司雲業務收入貢獻佔比僅為中個位數，因此IaaS降價對公司整體影響有限。

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