息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫

本港銀行由月初再度加息，雖然幅度輕微，每借100萬元，每月供款僅加70多元，但影響已陸續浮現，二手成交即時急挫，低價蝕讓個案頻增，相信最快要待下月美國聯儲局議息會議後，確實暫停加息，情況才轉趨明朗。

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