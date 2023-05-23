息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫 地產 12:00 2023/05/23 分享： 分享： 本港銀行由月初再度加息，雖然幅度輕微，每借100萬元，每月供款僅加70多元，但影響已陸續浮現，二手成交即時急挫，低價蝕讓個案頻增，相信最快要待下月美國聯儲局議息會議後，確實暫停加息，情況才轉趨明朗。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓按爆煲高危族 2023/05/17 樓按爆煲高危族 二手偏弱 盤源未見增長 2023/05/19 二手偏弱 盤源未見增長 樓市膠著 還待利好消息推升 2023/05/22 樓市膠著 還待利好消息推升 樓宇老化 續尋解套 2023/05/22 樓宇老化 續尋解套 你可能感興趣 樓按爆煲高危族 01:00 2023/05/17 樓按爆煲高危族 二手偏弱 盤源未見增長 01:00 2023/05/19 二手偏弱 盤源未見增長 樓市膠著 還待利好消息推升 19:00 2023/05/22 樓市膠著 還待利好消息推升 最新專欄文章 商舖空置率改善 舖租反彈可期 2023/05/22 商舖空置率改善 舖租反彈可期 萬億基建開支龐大 預早公佈融資方案爭民心 2023/05/21 萬億基建開支龐大 預早公佈融資方案爭民心 經濟好轉 商廈市場逐步回氣 2023/05/18 經濟好轉 商廈市場逐步回氣 內地富豪退場 海外資金成豪宅新勢力 2023/05/16 內地富豪退場 海外資金成豪宅新勢力 樓市信心下挫 拖累大市回調 2023/05/12 樓市信心下挫 拖累大市回調 魚 愉景新城 海怡半島 加息 銀行 太古城 香港物業 二手市場