  • 29°C
香港時間 : 2023523日 (週二) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

息口走勢左右大局 加息後二手交投急挫

地產 12:00 2023/05/23

分享：

分享：

本港銀行由月初再度加息，雖然幅度輕微，每借100萬元，每月供款僅加70多元，但影響已陸續浮現，二手成交即時急挫，低價蝕讓個案頻增，相信最快要待下月美國聯儲局議息會議後，確實暫停加息，情況才轉趨明朗。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

樓按爆煲高危族
2023/05/17
樓按爆煲高危族
二手偏弱 盤源未見增長
2023/05/19
二手偏弱 盤源未見增長
樓市膠著 還待利好消息推升
2023/05/22
樓市膠著 還待利好消息推升
樓宇老化 續尋解套
2023/05/22
樓宇老化 續尋解套

你可能感興趣

樓按爆煲高危族
01:00 2023/05/17
樓按爆煲高危族
二手偏弱 盤源未見增長
01:00 2023/05/19
二手偏弱 盤源未見增長
樓市膠著 還待利好消息推升
19:00 2023/05/22
樓市膠著 還待利好消息推升

最新專欄文章

商舖空置率改善 舖租反彈可期
2023/05/22
商舖空置率改善 舖租反彈可期
萬億基建開支龐大 預早公佈融資方案爭民心
2023/05/21
萬億基建開支龐大 預早公佈融資方案爭民心
經濟好轉 商廈市場逐步回氣
2023/05/18
經濟好轉 商廈市場逐步回氣
內地富豪退場 海外資金成豪宅新勢力
2023/05/16
內地富豪退場 海外資金成豪宅新勢力
樓市信心下挫 拖累大市回調
2023/05/12
樓市信心下挫 拖累大市回調
愉景新城 海怡半島 加息 銀行 太古城 香港物業 二手市場

下一篇文章

【通脹偵察站】摩通戴蒙：應為再加息做準備 美息可能升至6或7厘（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日股強勢 股神因素以外4個原因
日股強勢 股神因素以外4個原因
年內首跌穿7算 人民幣下一步如何走？
年內首跌穿7算 人民幣下一步如何走？
AI能否理解自己生成的內容？
AI能否理解自己生成的內容？
商品大王羅傑斯：美元霸權地位即將結束
商品大王羅傑斯：美元霸權地位即將結束
英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？
英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？
專家樓論 - 樓市膠著 還待利好消息推升
樓市膠著 還待利好消息推升