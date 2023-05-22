AI能否理解自己生成的內容？

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT強大的內容生產功能，衍生出無數用途，由寫簡單電郵、建議食譜、以至哲學討論，都回答得似模似樣，遣詞用字像真人般，甚至能一定程度模仿語氣，那麼ChatGPT這類大型語言模型（Large Language Models，簡稱LLM），到底是否真的明白自己所生成的內容？

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