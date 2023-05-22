AI能否理解自己生成的內容？ 國際 22:12 2023/05/22 分享： 分享： 人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT強大的內容生產功能，衍生出無數用途，由寫簡單電郵、建議食譜、以至哲學討論，都回答得似模似樣，遣詞用字像真人般，甚至能一定程度模仿語氣，那麼ChatGPT這類大型語言模型（Large Language Models，簡稱LLM），到底是否真的明白自己所生成的內容？ ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 2023/05/21 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 租務管制改革 英業主惡夢？ 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 教育旨在引導學生自我發展 英數學科改革方向何在 2023/05/19 教育旨在引導學生自我發展 英數學科改革方向何在 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/17 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 2023/05/16 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 你可能感興趣 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 21:36 2023/05/21 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 租務管制改革 英業主惡夢？ 21:56 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 教育旨在引導學生自我發展 英數學科改革方向何在 17:20 2023/05/19 教育旨在引導學生自我發展 英數學科改革方向何在 最新專欄文章 國金札記 - 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 今日 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 2023/05/21 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 國金札記 - 租務管制改革 成英業主噩夢？ 2023/05/19 租務管制改革 成英業主噩夢？ 租務管制改革 英業主惡夢？ 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 國金札記 - 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/18 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 人工智能 網絡熱話 科技產品 機械人