中國電力看俏 注資帶動增長 財金專欄 2023/05/23 分享： 分享： 港股昨日反彈，牛熊分界綫依然是好淡雙方爭奪所在，但電力板塊昨日顯著造好，中國電力（02380）有望繼續獲母公司注資，未來盈利可以恢復高增長，估值有上升空間。 中國電力去年收入按年升23%至436.9億元 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水趁升閃 港股好淡爭綫 籌碼互晒（第四版） 2023/05/22 北水趁升閃 港股好淡爭綫 籌碼互晒（第四版） 中字股實力談 - 港股隨時單邊跌市 2023/05/20 港股隨時單邊跌市 中字股實力談 - 人民幣貶值北水出逃 港股備戰單邊大跌?（第四版） 2023/05/19 人民幣貶值北水出逃 港股備戰單邊大跌?（第四版） 中字股實力談 - 新興裝備好景 時代電氣吸納 2023/05/19 新興裝備好景 時代電氣吸納 中字股實力談 - 保歷加通道啟示 港股即將大爆發（第四版） 2023/05/18 保歷加通道啟示 港股即將大爆發（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 風電股 太陽能 國家能源局 中國電力（02380） 新能源