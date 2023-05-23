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中國電力看俏 注資帶動增長

財金專欄 2023/05/23

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港股昨日反彈，牛熊分界綫依然是好淡雙方爭奪所在，但電力板塊昨日顯著造好，中國電力（02380）有望繼續獲母公司注資，未來盈利可以恢復高增長，估值有上升空間。

中國電力去年收入按年升23%至436.9億元

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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