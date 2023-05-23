華禁芯片亮重招 美倡解凍要對等 財金專欄 2023/05/23 分享： 分享： 中央網信辦裁定美資芯片龍頭美光（Micron），未能通過網絡安全審查，建議關鍵信息基礎設施運營者停止採購。雖然裁決的涵蓋面尚待釐清，但北京此番舉措，可說首度重招反擊華府持續不斷的科技脅迫。美國總統拜登 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 社評 最新專欄文章 擴軍援火上加油 勸和俄烏眾所望 2023/05/22 擴軍援火上加油 勸和俄烏眾所望 東西經貿貫中亞 陸權重臨美難安 2023/05/20 東西經貿貫中亞 陸權重臨美難安 治港團隊展新風 集中議題共承擔 2023/05/19 治港團隊展新風 集中議題共承擔 合理加薪留公僕 提升效率應期望 2023/05/18 合理加薪留公僕 提升效率應期望 廣引專才解近憂 本地培育除遠慮 2023/05/17 廣引專才解近憂 本地培育除遠慮 美光科技（Micron Technology，美：MU） 拜登 中美貿易戰 網絡保安 晶片 記憶體 華為 中興通訊（00763）