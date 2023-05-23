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華禁芯片亮重招 美倡解凍要對等

財金專欄 2023/05/23

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中央網信辦裁定美資芯片龍頭美光（Micron），未能通過網絡安全審查，建議關鍵信息基礎設施運營者停止採購。雖然裁決的涵蓋面尚待釐清，但北京此番舉措，可說首度重招反擊華府持續不斷的科技脅迫。美國總統拜登

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欄名 : 社評

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