  • 29°C
香港時間 : 2023523日 (週二) 02:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？

財金專欄 2023/05/23

分享：

分享：

民建聯作為第一大黨，主席李慧琼「升呢」出任全國人大常委後，政經界關注她會否卸下黨主席一職。據了解，李慧琼將會退位，專注做好人大的工作，陳克勤成接任黨主席大熱。

撑地區治理聯盟 陳代表民建聯

有資深建制中人

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？
2023/05/22
公僕今年人工加幅 可接近調查結果？
有政戲 - 立會「升呢」 特首有新要求
2023/05/19
立會「升呢」 特首有新要求
有政戲 - 區會兩大原因 立會議員無份？
2023/05/18
區會兩大原因 立會議員無份？
有政戲 - 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？
2023/05/17
李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？
有政戲 - 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？
2023/05/16
兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？
民建聯 人大常委 李慧琼 陳恒鑌 葛珮帆 陳克勤

上一篇文章

樓花現樓混戰

下一篇文章

華禁芯片亮重招 美倡解凍要對等
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 立夏之後 雨疏風驟
立夏之後 雨疏風驟
預測不準 危言宜聽
預測不準 危言宜聽
美元反彈或告一段落
美元反彈或告一段落
中字股實力談 - 港股隨時單邊跌市
港股隨時單邊跌市
選股情報 - 美國經濟 風光不再
美國經濟 風光不再
國金札記 - 摩通買第一共和 銀行危機解除？
摩通買第一共和 銀行危機解除？