李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？

民建聯作為第一大黨，主席李慧琼「升呢」出任全國人大常委後，政經界關注她會否卸下黨主席一職。據了解，李慧琼將會退位，專注做好人大的工作，陳克勤成接任黨主席大熱。

撑地區治理聯盟 陳代表民建聯

有資深建制中人

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