李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 財金專欄 2023/05/23 分享： 分享： 民建聯作為第一大黨，主席李慧琼「升呢」出任全國人大常委後，政經界關注她會否卸下黨主席一職。據了解，李慧琼將會退位，專注做好人大的工作，陳克勤成接任黨主席大熱。 撑地區治理聯盟 陳代表民建聯 有資深建制中人 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 2023/05/22 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 有政戲 - 立會「升呢」 特首有新要求 2023/05/19 立會「升呢」 特首有新要求 有政戲 - 區會兩大原因 立會議員無份？ 2023/05/18 區會兩大原因 立會議員無份？ 有政戲 - 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 2023/05/17 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 有政戲 - 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 2023/05/16 兩AI機械人未對港開放 會否影響創科？ 民建聯 人大常委 李慧琼 陳恒鑌 葛珮帆 陳克勤