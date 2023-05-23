樓花現樓混戰 財金專欄 2023/05/23 分享： 分享： 利嘉閣地產研究部一份報告顯示，根據屋宇署今天最新發表的資料月報，2023年3月份全港共有3個項目、合共503個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較2月份的3,115伙減少84% ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 樓市膠著 還待利好消息推升 2023/05/22 樓市膠著 還待利好消息推升 專家樓論 - 樓宇老化 續尋解套 2023/05/22 樓宇老化 續尋解套 專家樓論 - 新盤熱賣 發展商逐步由「求量」變為「求價」 2023/05/21 新盤熱賣 發展商逐步由「求量」變為「求價」 專家樓論 - 二手偏弱 盤源未見增長 2023/05/19 二手偏弱 盤源未見增長 專家樓論 - 現樓庫存攀高點 2023/05/18 現樓庫存攀高點 物業 利嘉閣 落成量 房屋局 NOVO LAND 蔚藍東岸 The YOHO Hub Silicon Hill 飛揚 VAU RESIDENCE