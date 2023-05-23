利嘉閣地產研究部一份報告顯示，根據屋宇署今天最新發表的資料月報，2023年3月份全港共有3個項目、合共503個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較2月份的3,115伙減少84%

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