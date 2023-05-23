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「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾

財金專欄 2023/05/23

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有關人工智能（AI）的題目，在中國市場已熱炒兩輪，「AI歌手」現身後又一番爭持，引出話題是關注中國市場，AI會否翻炒第三波，也在近日，官方、學界和市場開始有話說。

所謂「AI歌手」，即透過模型訓練和後期

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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