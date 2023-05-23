「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾 財金專欄 2023/05/23 分享： 分享： 有關人工智能（AI）的題目，在中國市場已熱炒兩輪，「AI歌手」現身後又一番爭持，引出話題是關注中國市場，AI會否翻炒第三波，也在近日，官方、學界和市場開始有話說。 所謂「AI歌手」，即透過模型訓練和後期 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 人民幣「破七」 指導委「糾偏」 2023/05/22 人民幣「破七」 指導委「糾偏」 國情知聞 - 婚姻異地登記 「跨省通辦」成潮 2023/05/20 婚姻異地登記 「跨省通辦」成潮 國情知聞 - 「中特估」熱潮 引一帶一路新題 2023/05/19 「中特估」熱潮 引一帶一路新題 國情知聞 - 中國經濟前路 又到「漫長的季節」？ 2023/05/18 中國經濟前路 又到「漫長的季節」？ 國情知聞 - 中央出手 推「新國企」 2023/05/17 中央出手 推「新國企」 中國 人工智能 新能源 人民幣 年金