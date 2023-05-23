  • 29°C
香港時間 : 2023523日 (週二) 03:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

群策群力續尋好股！

財金專欄 02:30 2023/05/23

分享：

分享：

美國債務到頂的談判果然不可能順順利利，當拜登去日本開G7峰會時，兩黨議員的談判又進入僵局，共和黨一度拉隊離場，民主黨則指對方獅子大開口要求長期削滅大量開支。現時距離財長耶倫所謂的「六月一賴帳日」（X

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

最新專欄文章

投資坐標 - 大股東增持掌握時機！
2023/05/19
大股東增持掌握時機！
投資坐標 - 美債務又到頂 今次搞邊科？
2023/05/17
美債務又到頂 今次搞邊科？
投資坐標 - 「中特估」如何維持威力？
2023/05/16
「中特估」如何維持威力？
投資坐標 - 股市為何轉吹無定向風？
2023/05/12
股市為何轉吹無定向風？
投資坐標 - 高息之外還要預視新一年業績！
2023/05/10
高息之外還要預視新一年業績！
美股 宏觀分析 港股 鴻興印刷（00450） 金嗓子（06896） 萬景控股（02193） 東方表行（00398） 德永佳（00321）

下一篇文章

AI生成內容 自己能否理解？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

預測不準 危言宜聽
預測不準 危言宜聽
國情知聞 - 立夏之後 雨疏風驟
立夏之後 雨疏風驟
美元反彈或告一段落
美元反彈或告一段落
中字股實力談 - 港股隨時單邊跌市
港股隨時單邊跌市
選股情報 - 美國經濟 風光不再
美國經濟 風光不再
國金札記 - 摩通買第一共和 銀行危機解除？
摩通買第一共和 銀行危機解除？