群策群力續尋好股！ 財金專欄 02:30 2023/05/23 分享： 分享： 美國債務到頂的談判果然不可能順順利利，當拜登去日本開G7峰會時，兩黨議員的談判又進入僵局，共和黨一度拉隊離場，民主黨則指對方獅子大開口要求長期削滅大量開支。現時距離財長耶倫所謂的「六月一賴帳日」（X ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 大股東增持掌握時機！ 2023/05/19 大股東增持掌握時機！ 投資坐標 - 美債務又到頂 今次搞邊科？ 2023/05/17 美債務又到頂 今次搞邊科？ 投資坐標 - 「中特估」如何維持威力？ 2023/05/16 「中特估」如何維持威力？ 投資坐標 - 股市為何轉吹無定向風？ 2023/05/12 股市為何轉吹無定向風？ 投資坐標 - 高息之外還要預視新一年業績！ 2023/05/10 高息之外還要預視新一年業績！ 美股 宏觀分析 港股 鴻興印刷（00450） 金嗓子（06896） 萬景控股（02193） 東方表行（00398） 德永佳（00321）