美國債務到頂的談判果然不可能順順利利，當拜登去日本開G7峰會時，兩黨議員的談判又進入僵局，共和黨一度拉隊離場，民主黨則指對方獅子大開口要求長期削滅大量開支。現時距離財長耶倫所謂的「六月一賴帳日」（X

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