復星財富李曉翀：美團績前運營情況須留意

小滿節氣剛過，一般來說，農家會從莊稼的小滿裏，憧憬着夏收的殷實，可惜港股部署上未能同步。

過去一周，港股重磅科技股陸續公布季績，公布前後，資金流入科技股的活躍度開始回暖，中綫來說選股仍考功夫，今年「buy and hold」香港科技股比較難，要麼漲得太快，要麼「死咕咕」。短綫而言，筆者確有美團 （03690） 在5月25日公布季績前等食糊的心態，但有幾項運營情況值得留意，到店業務運營情況及應對同業競爭的策略。

筆者認為，美團將在商戶和用戶端給予提升激勵，包括在佣金上進行調整，集團業務的毛利率及經營利潤率難免受影響，但現階段應對同業的競爭更為關鍵。

最近亦見美團有直播帶貨但暫時頻次不多，相信是探索階段，但顯然投資者樂見，比起「出口術」實際得多，亦具收入增長的憧憬。

另外，外賣業務經營利潤率的穩定性。談及外賣業務，外賣業務較到店業務有更高的准入門檻，有兩個基本特徵：1）基於位置；2）基於需求，即使面對短視頻平台企業的競爭，如提供團餐配送，並使用第三方服務商，料對美團的影響有限。

美團的優勢更在履約角度，按需配送網路方面的強交付能力，因此市場焦點反而是騎手的成本問題，如為騎手們繳納社保等。

還有，新業務減虧的進展。從去年第四季看，美團新業務季度運營虧損逐步收窄。其中，於去年12月，美團快驢（B2B生鮮配送平台）更實現了全國城市級別的盈利，筆者認為本次美團季績新業務方面需要留意，社區團購減少虧損的程度，美團買菜（生鮮電商業務）的運營情況等。近期美團買菜對標同業的叮咚買菜（美：DDL）2023年首季業績收入下滑及低於市場預期，相信美團方面會在新業務調整上加快，務求減少虧損。

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三大互聯網巨頭業績亮點

港股重磅科技股，暫時剩美團未公布季績。過去一周，三大互聯網巨頭陸續公布季績，各有亮點。首先講下百度 （09888） ，本欄早已提及值得留意的幾點，首季降本增效不止對版，驚喜在於雲計算業務首呈經調整盈利，同時透露升級「文心一言」的過程設法將推理成本方面降低近90%，較同業仍在訓練模型上增加成本，百度公布季績後交易日仍逆市上升，目前百度已將「文心一言」整合到該公司所有業務中進行測試。

另外，在一站式企業級大模型上的披露方面，「文心千帆」已啟動客戶內測，截至今年5月9日參與內測的生態夥伴超過300家。筆者認為，雖然未有進一步公測的具體時間，但發展邏輯依然運行順暢，特別是推出後的先發優勢，將構成競爭壁壘，值得期待。

至於阿里巴巴 （09988） 業績一般，收入略低於一致預期0.5%，調整EBITA略超一致預期2%。經營數據方面，3月淘寶天貓綫上實物商品交易總額（GMV）算有改善，按年轉正。但市場對阿里進一步分拆的消息看法偏失望，特別是外資。

當中，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇發內部信，指阿里雲未來12個月將完全分拆及完成上市，雲業務的成長空間不俗，投資者會考慮直接買阿里雲。筆者對於之前提出的分拆上市方案最憂慮之處，是阿里作為非電商的核心業務，現時重估阿里估值的方法，只有等待公司在內地電商市場，進一步確認競爭帶來的侵蝕拐點已見。

另外，騰訊 （00700） 此次季績不乏亮點，筆者此次淺談3點：首先，騰訊今年首季整體遊戲業務表現，印證騰訊管理層所言「遊戲行業有望回歸到歷史上高個位數的增長狀態」。

其次，騰訊季績會上談及降本方向次數不少，而此次季績表現亦言之有物，期內毛利率45.5%，按年增加3.3個百分點，按季增加2.8個百分點，超過市場預期。展望未來，筆者樂見騰訊新的收入來源，如視頻號廣告及電商收入等都具備高毛利。

再者，談及AI，騰訊沒有誇大其詞，指出AI基礎模型有助於引入機器學習，無論是在微信，還是瀏覽器方面，提供了改進搜索的新視角，更透露可能會在服務中，推出一些有趣的數字助手。

筆者早前已提及炒業績的機會，財報季容易增加短綫操作誘因，特別是市場睇法偏悲觀的時期，就算略好過預期表現，亦容易受市場追捧。不過，現時市況更加難操作，尤其是過去一周，離岸人民幣於上周三（5月17日）早上破7算表現，足令市場變得謹慎，就算有北水的日子，上周二（5月16日）港股成交竟不足800億港元，可見沉悶之餘，身邊戰友即使炒業績，亦只敢追求有限數的回報。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

撰文：復星國際證券有限公司研究部助理副總裁李曉翀

編輯：鍾采餘

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