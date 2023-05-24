張憶東：中國經濟已企穩 進入非典型復甦周期（附恒指估值預測）

上文張憶東談及港股迎來反彈的拐點，以及分享其投資策略，今篇集中談中國經濟。

張憶東指出，他今年的中國經濟復甦符合「高質量」發展的新模式，未來可能是常態。

1） 他認為，中國經濟已企穩並進入「非典型復甦周期」，服務消費繼續改善，生產邊際下滑。

2） 中央仍需擴內需、穩就業政策的落地支撐。

他表示，中央為了完成年初定下的國內生產總值（GDP）目標，仍需政策加力，特別是，考慮到青年失業率持續走高，加上短期將迎來大學生畢業季，未來數個月的財政或需加碼，擴內需，激發企業用人意願，穩崗促就業。

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第二版

投資策略建議

簡稱中特估的中國特色的估值體系成為近期投資新貴，而張憶東揚言，不是所有的央國企都叫「中特估」。他認為，能持續高分紅的優質公司才能持續重估，有全球競爭力的必將「物以稀為貴」。

港股能持續高分紅才是硬道理，建議「類可轉債」策略布局高股息價值股。當中更精選部分領域，包括電訊營運商、能源（石油石化、煤炭等）、地產、公用事業及金融等領域的優質央國企龍頭。（詳見下圖）

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第一版

恒指自5月17日起失守20000點，連續第3日處於19600點至19700點區間波動。享有冠軍分析師美譽的張憶東表示，港股「底部拉鋸戰」或迎來階段性反彈的拐點。

興業證券全球首席策略分析師張憶東說，七大工業國集團（G7）領袖高峰會結束後，地緣政治風險或迎來階段性緩和，港股互聯網板塊的逆風因素消退，有望迎來空頭回補（Short Cover）驅動的反彈。

港股互聯網為港股最大的權重板塊，其宏觀貝塔（Beta）屬性不斷增加，可以根據影響風險溢價的變量來波段操作。張憶東認為，當前估值再度回到低點，截至5月19日互聯網預測PE為21.02倍，再降至2016年以來的低位水平。

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專訪 恒生投資薛永輝+瑞士百達黃思遠 談淡市應對策略【下一頁】

眾電商平台採取變革適應環境：

1）港股科技龍頭如百度 （09888） 等加快布局AI；

2）阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 先後宣布進行組織架構變革；

3）阿里多個業務啟動IPO計劃等。

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編輯：鍾采餘

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