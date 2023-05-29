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中金：AI發展助PC去庫存近尾聲（持續更新）

研究報告 16:30 2023/05/29

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經濟衰退陰霾，加上近期美債上限危機，緩和美國就業市場持續強勁，以及通脹（美國聯儲局較看重的PCE，4月數據高過市場預期的3.9%）（點擊圖片放大）仍處較高水平等帶來的加息壓力。至截稿前止，市場預計聯儲局6月加息0.25厘後，便把聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘一段時間（點擊圖片放大）

【立即訂閱  10月/元試訂價最後倒數】

專訪曾淵滄 談港股跌市部署【下一頁

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無論如何，投資市場仍複雜多變，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：日股強勢 股神因素以外4個原因

－－－－－－－－－－－－－－－

5月29日：

【16：30】ASMPT （00522） 及聯想集團 （00992） 為股息率相對較高的科技相關股，當中聯想近日被中金發表研究報告調低目標價16.2%至8.8元，但維持「跑贏行業」的投資評級。

中金指，聯想2023財年（年結日：3月底）總營收按年降13.5%，而單計第四財季，營收更按年跌24.3%，當中主因是由於個人電腦（PC）尚處於行業去庫存階段、需求較疲弱。此外，聯想全年純利按年跌20.8%，而第四財季純利更大跌72.4%，差過中金的預期，而該行認為主要是由於聯想持續加大研發投入，以及計提一次性重組及其他費用。

中金續表示，由於PC渠道庫存仍在消化中，聯想的短期收入和利潤端有所承壓，加上集團研發費用持續增加，因此將其2024及2025財年盈利預測分別下調25%及17%，至15.38億及19.3億美元。

不過，中金考慮到AIGC（人工智能內容生成）超預期發展，有望驅動服務器市場，尤其是AI服務器長期加速向好，PC行業進入去庫存尾聲，並......

【15：30】港人熱門收息股港鐵 （00066） ，一方面靠客運業務帶來強勁現金流，另透過發展鐵路沿綫項目，賺取商場租金收入，以及額外的物業銷售收入。港鐵新發展的路綫，東涌綫延綫已於上周四（25日）舉行動工儀式。

港鐵主席歐陽伯權今早表示，東涌綫延綫目標於2029年通車，項目將包括新增東涌東及東涌西2個新車站，以及建造約2.5公里的新鐵路路段，以配合東涌東填海區及東涌西的新市鎮擴展計劃，通車時預計將服務東涌區共約29萬現有及新增人口......

【08：00】名家曾淵滄點評熱門收息股滙豐 （00005） 及煤氣 （00003） ，分析詳見：【下一頁

【01：00】租賃業務遍及內地、香港以至海外的藍籌REIT領展 （00823） ，將於5月31日公布截至今年3月底止全年業績，而市場料期內受資產減值、基金單位數目增加等因素，抵銷了部分全球復常所帶來的利好作用，令全年每股分派有下跌壓力，惟在成功供股集資後，業務以至每股分派的長綫增長動力再現，分析詳見：【業績前瞻】【估值分析

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5月28日：

【15：00】內需股不乏高息股，例如康師傅 （00322） 的2024年預測股息率接近8厘。不過，大和日前發表研究報告指，年初至今約見逾20間內需企業，均指出消費復甦令人失望，市場出現「K形」復甦，即高端和低端消費的表現優於中端消費。

大和表示，雖然大多數公司對夏季支出應該會改善，並持樂觀態度，但對「下半年復甦」的說法愈來愈審慎。大和續指出，許多公司仍預計消費將於今年下半年繼續走強，認為整體消費者消費能力依然強勁，但消費者仍在觀望，可能正等待宏觀經濟回暖或真正穩定的疫情情況。

因此，大和較看好兩類消費股，包括......

5月27日：

【01：00】濠賭股在新冠疫情爆發前屬收息股，現在有望隨全球經濟活動復常，而再展「收息股魅力」。本報專欄名家林瑞芬評藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） ，分析詳見：【下一頁

5月26日：

【12：00】旅遊相關股在新冠疫情爆發前，部分曾是收息股。中國在去年底以超出市場預期的速度復常，並重開邊境，追上全球經濟活動復常步伐，全球商務旅遊反彈。萬事達卡（美：MA）（Mastercard）旗下Mastercard經濟研究所（Mastercard Economics Institute）的新研究揭示，消費者着重休閒旅遊和探索新國度，並發現7個趨勢。

相關分析詳見：【下一頁

5月25日：

【12：00】科技相關股之中較高息的藍籌股聯想集團 （00992） ，昨天中午公布的2023財年（年結日：3月底）末期股息按年維持30港仙，但是全年及末季按年少賺約21%及72%。摩根大通最新發表研究報告，將聯想目標價由10元下調至9元，維持「增持」評級。

摩通將聯想2024及2025財年的盈利預測，分別下調12%和9%，以反映電腦產品去庫存時間長於預期和持續IT預算削減的因素，又預料聯想......

延伸閱讀：中區商廈復常速度  看高一綫

【07：00】旅遊相關股在新冠疫情爆發前，部分曾是收息股。國際評級機構惠譽近日表示，積壓需求強勁及出境航班復甦緩慢，將繼續為今年內地本土旅遊業的復甦和出色表現提供支持。惠譽指，從稅務部門數據顯示，五一假期期間本地旅遊出遊人次恢復至2019年同期水平的119%，顯著高於旅遊收入的恢復水平，表明每人次旅遊消費支出較2019年同期下降；而市場認為這表明消費者信心和消費能力均有所減弱。

惠譽認為，造成勞動節假期每人次旅遊消費下降的因素可能包括：

  • 實施數年的出行限制措施解除後大量低收入遊客出遊、
  • 更多遊客選擇低線城市和鄉村作為旅遊目的地，
  • 以及酒店或機票價格高昂導致短途遊佔比仍然較高。

惠譽更預期......

5月24日：

【19：00】本港地產及收租股為港人傳統收息股之一，而此類股份的每股派息增長動力，與香港各類物業市場前景關係密切。國際物業顧問機構仲量聯行最新發表的5月份《香港地產市場觀察》報告，對香港寫字樓及零售相關物業看法，詳見：【下一頁

【18：00】中華煤氣 （00003） 與港華智慧能源 （01083） 昨日聯合公布，宣布退出上海燃氣25%權益，代價近47億元人民幣。摩根大通就此發表研究報告指，煤氣將會因此產生3方面的好處，分析詳見：【下一頁

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於5月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【內銀板塊】【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【港鐵】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

記者：蕭悅潾

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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