為華MetaERP切換 重視國產替代 利信息服務企業（附受惠股）

中國科技企業華為，為旗下全球88家子公司的MetaERP作切換。今次成功切換，覆蓋90%的全球稅法和會計準則，完全覆蓋全球銷售、供應、採購、交付、財經等場景，為MetaERP的全面切換奠定了堅實基礎。今次切換，其中的重點是重視ERP國產替代主綫，這舉動，將令內地供應鏈受惠。

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華為ERP領域與夥伴 有望提升業績

MetaERP是華為開發的基於雲的ERP（企業資源規劃）系統，這是大規模和雲原生的系統，並會取代華為的舊ERP系統。MetaERP目前處理了華為100%的業務場景和80%的業務量。

本次切換驗證華為MetaERP技術、架構、工程自主可控、高可用性、高先進性。自主可控全棧自主可控作業系統、資料庫和編譯環境。雲原生架構、分散式部署全球上萬使用者跨區域等距服務，秒級體驗。

國金證券引述賽意信息的分析：泛ERP+智慧製造雙輪驅動，華為ERP領域與工業軟體領域雙重核心合作夥伴，智慧製造業務自研比例持續提升，今年有望取得高品質業績。

預計相關合作夥伴將深度受惠

國金證券指，今次的切換重視ERP國產替代主綫，MetaERP提振了市場對於國產ERP技術實力的信心，或進一步催化ERP國產替代進程釋放增量市場。若華為後期推出商用ERP產品，或將充分依託自身全球化佈局及科技製造基因吸引更多跨國企業及本土科技製造公司使用MetaERP產品，與現有國產ERP廠商形成錯位競爭，並持續催化ERP國產替代進程。

高端ERP國央企替代是行業信創重要賽道之一，國金證券指出，華為若推出商用 ERP產品，預計相關合作夥伴廠商將深度受惠，建議關注華為產業鏈廠商。推薦關注，H股的有金蝶國際 （00268） 、 中國軟件 （00354） ，A股上市的有賽意資訊（深：300687）、漢得資訊（深：300170）、用友網路（滬600588）。

報告來源：國金證券

編輯：錢家鋒

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