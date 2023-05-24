  • 24°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 10:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美放風暫停加息 X-Date實況部署

財金猛人追蹤 10:33 2023/05/24

分享：

分享：

美聯儲於5月初再加息25基點後便暫停周期，股票市場因而整裝待發。但是，實際上現在並非大手買入較高風險資產的良機。

相反，出於3個關鍵原因：（1）美聯儲加息使經濟受壓；（2）全球經濟仍處於滯脹環境；（3）股票市場情緒過分樂觀，投資者仍有必要持有防禦性投資組合。

另一方面，美國持續面對入不敷支的問題，一般透過發行債券作為短暫的解決方式，但當情況超出政府的借貸上限時，又會急切地提高其債務上限。距離X-Date（6月1日）尚餘一周，美國政府能否為資金短缺提供解決方法仍是未知之數，作為投資者應如何部署？

美聯儲加息使經濟受壓，促使金融體系的潛在問題加快出現，而隨着美國地區性銀行相繼倒閉，潛在問題將會愈來愈明顯，然而未來事態發展卻無法估計。

截至5月止，聯邦基金利率維持於5至5.25%之間，自2022年3月起利率累計加幅達500基點，最近美聯儲更直接暗示暫停加息，投資者可視之為美聯儲預備維持利率不變的明顯訊號。

雖然聯儲局主席鮑威爾會後依然強調今年內減息機會不高，但市場仍預期最快於今年下旬將開始減息，原因是如利率繼續上升，美國經濟陷入衰退的機會將提高。

    點擊圖片放大
    +2

滯脹環境未過渡 

美聯儲加息激進，使經濟體系中的隱患曝光。回顧歷史例子，類似事件於2007至2008年的次按危機，鑒於美國按揭貸款違約而引發的金融危機，其影響蔓延至全球金融體系及市場。

現在我們可看到矽谷銀行倒閉後美國地區銀行體系所面臨的壓力，帶來的影響更蔓延至美國以外地區，例如，於去年底英倫銀行的加息周期，令英國養老金體系出現混亂。

從經濟增長上看，美國國內生產總值（GDP）於今年第一季的年化增長率為1.1%，低於去年第4季的2.6%，更遠低於市場普遍預期的1.9%增長率，而ISM製造業採購經理人指數的4月讀數則維持收窄。

另一方面，通脹壓力居高不下。4月整體及核心CPI通脹僅分別稍微下降至4.9%及5.5%；按年下降為4.9%及5.5%。而截至3月，美聯儲作參考之用的核心PCE通脹指標，也稍微按年降至4.6%。

上述一切表明，美聯儲如想實現2%抗通脹目標，還需要加倍努力。

投資者不宜過於樂觀

今年標普500指數每股收益（EPS）將下跌略低於1%；而以往因經濟衰退導所EPS平均下跌目前市場情況喜憂參半，為應對未來經濟進一步放緩，利率市場先釋出訊號，但股票市場卻持較為樂觀態度。

估值方面，標爾500指數的12個月遠期市盈率，仍與其20年平均水平（約18.5倍）約一致，但鑒於涉及到經濟衰退的風險，這估值數字似乎偏高。
收益方面，市場現時普遍預期16%，所以EPS下調有機會是另一個股市風險。
 
另外，尚有一個矛盾位。股票市場情緒之所以樂觀，部分原因是預期經濟衰退會出現。原因是美聯儲連續加快加息周期，一般會伴隨快速減息，而央行普遍會出手救市，部分投資者或會認為這有利股票市場。

但是，歷史表明，美聯儲開始減息前後階段，股票的回報率往往為負。過往美聯儲於類似加息週期中的首次減息前180日內，標普500指數的回報率中值為-7.5%；首次減息後的180日內，中位回報率則為-6.7%。

換言之，如經濟環境如參考指標，如預期般放緩，股票市場實際有機會出現更多下行空間。

經濟不明朗宜採取防禦性策略

鑒於目前的宏觀經濟及未來的高度不確定性，建議投資組合應維持防禦性定位。就固定收益的投資組合而言，建議可加入短期美國政府債券，這類資產具低風險但高收益率的特色，尤其美聯儲將穩定維持高利率。

至於較長綫的美國債券，其表現隨着經濟增長收縮、通脹進一步放緩以及當減息落實時，便有機會跑贏大市。

對於股票，建議加入醫療性質的防禦性板塊，而投資新興市場的股票，也有助捕捉美國以外更好的經濟增長動力。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：鍾采餘

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 梁穎瑩 智能投資平台StashAway集團投資總監

欄名 : 財來智有方

美國聯儲局 鮑威爾 滯脹 GDP 宏觀分析 財政政策 貨幣政策 經濟數據表現 經濟衰退 經濟

上一篇文章

張憶東港股布局 高股息價值股（附盈利預測）

下一篇文章

馬化騰與洪灝眼中的「股場驚艷」（第2版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

張憶東港股布局 高股息價值股（附盈利預測）
張憶東港股布局 高股息價值股（附盈利預測）
馬化騰與洪灝眼中的「股場驚艷」（第2版）
馬化騰與洪灝眼中的「股場驚艷」（第2版）
【流動性陷阱】 任澤平談幣策失效之謎
【流動性陷阱】 任澤平談幣策失效之謎
管濤評中國報復式消費條件 4缺3
管濤評中國報復式消費條件 4缺3
蓋茨：AI可能消滅亞馬遜等科技巨頭
蓋茨：AI可能消滅亞馬遜等科技巨頭
經濟不如預期 皆因地產失靈？
經濟不如預期 皆因地產失靈？