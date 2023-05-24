美聯儲放風暫停加息 X-Date實況部署（上）

美聯儲於5月初再加息25基點後便暫停周期，股票市場因而整裝待發。但是，實際上現在並非大手買入較高風險資產的良機。

相反，出於3個關鍵原因：（1）美聯儲加息使經濟受壓；（2）全球經濟仍處於滯脹環境；（3）股票市場情緒過分樂觀，投資者仍有必要持有防禦性投資組合。

另一方面，美國持續面對入不敷支的問題，一般透過發行債券作為短暫的解決方式，但當情況超出政府的借貸上限時，又會急切地提高其債務上限。距離X-Date（6月1日）尚餘一周，美國政府能否為資金短缺提供解決方法仍是未知之數，作為投資者應如何部署？

美聯儲加息使經濟受壓，促使金融體系的潛在問題加快出現，而隨着美國地區性銀行相繼倒閉，潛在問題將會愈來愈明顯，然而未來事態發展卻無法估計。

截至5月止，聯邦基金利率維持於5至5.25%之間，自2022年3月起利率累計加幅達500基點，最近美聯儲更直接暗示暫停加息，投資者可視之為美聯儲預備維持利率不變的明顯訊號。

雖然聯儲局主席鮑威爾會後依然強調今年內減息機會不高，但市場仍預期最快於今年下旬將開始減息，原因是如利率繼續上升，美國經濟陷入衰退的機會將提高。

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滯脹環境未過渡

美聯儲加息激進，使經濟體系中的隱患曝光。回顧歷史例子，類似事件於2007至2008年的次按危機，鑒於美國按揭貸款違約而引發的金融危機，其影響蔓延至全球金融體系及市場。

現在我們可看到矽谷銀行倒閉後美國地區銀行體系所面臨的壓力，帶來的影響更蔓延至美國以外地區，例如，於去年底英倫銀行的加息周期，令英國養老金體系出現混亂。

從經濟增長上看，美國國內生產總值（GDP）於今年第一季的年化增長率為1.1%，低於去年第4季的2.6%，更遠低於市場普遍預期的1.9%增長率，而ISM製造業採購經理人指數的4月讀數則維持收窄。

另一方面，通脹壓力居高不下。4月整體及核心CPI通脹僅分別稍微下降至4.9%及5.5%；按年下降為4.9%及5.5%。而截至3月，美聯儲作參考之用的核心PCE通脹指標，也稍微按年降至4.6%。

上述一切表明，美聯儲如想實現2%抗通脹目標，還需要加倍努力。

投資者不宜過於樂觀

今年標普500指數每股收益（EPS）將下跌略低於1%；而以往因經濟衰退導所EPS平均下跌目前市場情況喜憂參半，為應對未來經濟進一步放緩，利率市場先釋出訊號，但股票市場卻持較為樂觀態度。

估值方面，標爾500指數的12個月遠期市盈率，仍與其20年平均水平（約18.5倍）約一致，但鑒於涉及到經濟衰退的風險，這估值數字似乎偏高。

收益方面，市場現時普遍預期16%，所以EPS下調有機會是另一個股市風險。



另外，尚有一個矛盾位。股票市場情緒之所以樂觀，部分原因是預期經濟衰退會出現。原因是美聯儲連續加快加息周期，一般會伴隨快速減息，而央行普遍會出手救市，部分投資者或會認為這有利股票市場。

但是，歷史表明，美聯儲開始減息前後階段，股票的回報率往往為負。過往美聯儲於類似加息週期中的首次減息前180日內，標普500指數的回報率中值為-7.5%；首次減息後的180日內，中位回報率則為-6.7%。

換言之，如經濟環境如參考指標，如預期般放緩，股票市場實際有機會出現更多下行空間。

經濟不明朗宜採取防禦性策略

鑒於目前的宏觀經濟及未來的高度不確定性，建議投資組合應維持防禦性定位。就固定收益的投資組合而言，建議可加入短期美國政府債券，這類資產具低風險但高收益率的特色，尤其美聯儲將穩定維持高利率。

至於較長綫的美國債券，其表現隨着經濟增長收縮、通脹進一步放緩以及當減息落實時，便有機會跑贏大市。

對於股票，建議加入醫療性質的防禦性板塊，而投資新興市場的股票，也有助捕捉美國以外更好的經濟增長動力。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：鍾采餘

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