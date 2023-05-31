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美債上限之後 景順趙耀庭：留意一個關鍵變化

財金猛人追蹤 14:16 2023/05/31

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近期困擾投資市場情緒的美國債務上限問題，已達成的原則性協議顯示，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，如債務上限協議獲通過，可能於短期內提振市場情緒之外，也要提防流動性收緊，惟屆時或有助於聯儲局為經濟降温。

    點擊圖片放大
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（請點擊圖片放大）

原則性協議削開支影響小過預期

趙耀庭解釋：

已達成的原則性協議顯示，當中的開支上限及削減幅度並不及2011年債務協議。

初步估計顯示，已同意的開支削減對增長的影響較預期為小。

宜關注流動性變化

如果債務協議如預期獲順利通過，這將解除美國甚至全球市場面臨的一大不明朗因素，進而短暫提振市場情緒。美國政府避免債務違約，也讓投資者如釋重負。展望未來數月，趙耀庭將更加關注債務上限協議對市場流動性及增長的影響。他續表示：

債務上限協議通過後，美國財政部將可於未來7個月發行逾6,000億美元的國庫券。

隨着流動性從市場中流失，這將產生顯著的吸力。

債券孳息率或將因資金從經濟外流而上行。

近期的地區性銀行業事件，加上財政部預期發行的國債可能導致流動性收緊。

展望未來，趙耀庭相信......

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...

撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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