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翰森復增長 全靠創新藥

財金專欄 2023/05/24

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港股昨日下挫，內地經濟表現，直接左右恒指能否擺脫目前上落市。但藥股昨日普遍逆市上升，翰森製藥（03962）更出現突破，相信公司轉型完成後，創新藥收入佔比未來可提升至八成，是公司未來盈利恢復增長的關鍵。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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