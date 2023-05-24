翰森復增長 全靠創新藥 財金專欄 2023/05/24 分享： 分享： 港股昨日下挫，內地經濟表現，直接左右恒指能否擺脫目前上落市。但藥股昨日普遍逆市上升，翰森製藥（03962）更出現突破，相信公司轉型完成後，創新藥收入佔比未來可提升至八成，是公司未來盈利恢復增長的關鍵。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股積弱只有一個原因（第四版） 2023/05/23 港股積弱只有一個原因（第四版） 中字股實力談 - 中國電力看俏 注資帶動增長 2023/05/23 中國電力看俏 注資帶動增長 中字股實力談 - 北水趁升閃 港股好淡爭綫 籌碼互晒（第四版） 2023/05/22 北水趁升閃 港股好淡爭綫 籌碼互晒（第四版） 中字股實力談 - 港股隨時單邊跌市 2023/05/20 港股隨時單邊跌市 中字股實力談 - 人民幣貶值北水出逃 港股備戰單邊大跌?（第四版） 2023/05/19 人民幣貶值北水出逃 港股備戰單邊大跌?（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 經濟 港股 商業 銷售 人民幣