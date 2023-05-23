希臘劫後重生 脫貧遙遙長路

希臘大選的點票結果顯示，執政新民主黨（New Democracy party）奪得近41%選票，以20個百分點的優勢取得壓倒性勝利，有望執政多4年。希臘大選採用比例代表制，而立場中間偏右的新民主黨得票率超過4成，足證該黨過去4年政績獲得大量國民認同，特別是經濟方面。

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