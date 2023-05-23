希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 國際 22:19 2023/05/23 分享： 分享： 希臘大選的點票結果顯示，執政新民主黨（New Democracy party）奪得近41%選票，以20個百分點的優勢取得壓倒性勝利，有望執政多4年。希臘大選採用比例代表制，而立場中間偏右的新民主黨得票率超過4成，足證該黨過去4年政績獲得大量國民認同，特別是經濟方面。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 AI能否理解自己生成的內容？ 2023/05/22 AI能否理解自己生成的內容？ 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 2023/05/21 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 租務管制改革 英業主惡夢？ 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/17 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 2023/05/16 英國保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 你可能感興趣 AI能否理解自己生成的內容？ 22:12 2023/05/22 AI能否理解自己生成的內容？ 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 21:36 2023/05/21 英國勢削合法移民 BNO入籍倒數？ 租務管制改革 英業主惡夢？ 21:56 2023/05/18 租務管制改革 英業主惡夢？ 最新專欄文章 國金札記 - AI生成內容 自己能否理解？ 今日 AI生成內容 自己能否理解？ 國金札記 - 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 2023/05/22 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 國金札記 - 租務管制改革 成英業主噩夢？ 2023/05/19 租務管制改革 成英業主噩夢？ 國金札記 - 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/18 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 國金札記 - 英保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 2023/05/17 英保守黨潰不成軍 工黨上台另有強敵 選舉 經濟數據表現 希臘 歐盟 歐債危機 GDP