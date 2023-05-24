富達國際：日股轉光明 估值仍偏低

日本市場於過去十年一直被環球投資者忽略，隨着市場出現結構性轉變，經濟持續以溫和步伐復甦，以及近期浮現的利好因素，富達國際預期日本市場將展開新一頁，光明前景將重新吸引環球投資者視綫。

日本為世界主要經濟體

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