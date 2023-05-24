富達國際：日股轉光明 估值仍偏低 財金專欄 2023/05/24 分享： 分享： 日本市場於過去十年一直被環球投資者忽略，隨着市場出現結構性轉變，經濟持續以溫和步伐復甦，以及近期浮現的利好因素，富達國際預期日本市場將展開新一頁，光明前景將重新吸引環球投資者視綫。 日本為世界主要經濟體 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鹿島美由紀（Miyuki Kashima） 富達國際日本投資主管Dale Nicholls 富達國際基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞信陶冬：美債上限未見恐慌 2023/05/23 瑞信陶冬：美債上限未見恐慌 施羅德：新興市場通脹降溫 2023/05/19 施羅德：新興市場通脹降溫 道富環球：經濟不佳 百姓囤金 2023/05/18 道富環球：經濟不佳 百姓囤金 信銀國際：美國銀行危機不可輕視 2023/05/17 信銀國際：美國銀行危機不可輕視 瑞信陶冬：美債上限最終會被調高 2023/05/16 瑞信陶冬：美債上限最終會被調高 經濟 銀行 通脹 日本 股票 投資策略 基金 日圓 東京 富達