澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告 財金專欄 2023/05/24 分享： 分享： 澳門疫後復甦強勁，港澳辦主任夏寶龍昨日起到澳門考察4天，重點料是經濟發展及升級轉型；前英格蘭足球隊隊長碧咸（Beckham），上周末澳門之行，也標誌着澳門疫後復常。 有「萬人迷」之稱的碧咸，昨日現身香港 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 2023/05/23 李慧琼「升呢」 陳克勤料掌民建聯有迹可尋？ 有政戲 - 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 2023/05/22 公僕今年人工加幅 可接近調查結果？ 有政戲 - 立會「升呢」 特首有新要求 2023/05/19 立會「升呢」 特首有新要求 有政戲 - 區會兩大原因 立會議員無份？ 2023/05/18 區會兩大原因 立會議員無份？ 有政戲 - 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 2023/05/17 李家超給議員3題目 想聽甚麼答案？ 政治 澳門 夏寶龍 碧咸 疫情 經濟 香港 酒店 展覽 基本法