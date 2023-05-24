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澳門復常 夏寶龍考察+碧咸拍廣告

財金專欄 2023/05/24

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澳門疫後復甦強勁，港澳辦主任夏寶龍昨日起到澳門考察4天，重點料是經濟發展及升級轉型；前英格蘭足球隊隊長碧咸（Beckham），上周末澳門之行，也標誌着澳門疫後復常。

有「萬人迷」之稱的碧咸，昨日現身香港

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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