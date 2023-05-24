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「養老16條」釋放紅利

財金專欄 2023/05/24

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近日內地中央同步釋放了兩份文件，都跟養老服務相關，其中一份文件的附件，更由俗稱的「國家養老十六條」高稱為「國家養老清單」。這些文件不僅是事關數億人生活的大事，在國家層面上相信會釋放「民生紅利」，如配套

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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