「養老16條」釋放紅利 財金專欄 2023/05/24 分享： 分享： 近日內地中央同步釋放了兩份文件，都跟養老服務相關，其中一份文件的附件，更由俗稱的「國家養老十六條」高稱為「國家養老清單」。這些文件不僅是事關數億人生活的大事，在國家層面上相信會釋放「民生紅利」，如配套 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾 2023/05/23 「AI歌手」曇花一現 人工智能方興未艾 國情知聞 - 人民幣「破七」 指導委「糾偏」 2023/05/22 人民幣「破七」 指導委「糾偏」 國情知聞 - 婚姻異地登記 「跨省通辦」成潮 2023/05/20 婚姻異地登記 「跨省通辦」成潮 國情知聞 - 「中特估」熱潮 引一帶一路新題 2023/05/19 「中特估」熱潮 引一帶一路新題 國情知聞 - 中國經濟前路 又到「漫長的季節」？ 2023/05/18 中國經濟前路 又到「漫長的季節」？ 中國 人口 退休 經濟 北京 上海 人力資源