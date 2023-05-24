希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 財金專欄 2023/05/24 分享： 分享： 希臘大選的點票結果顯示，執政新民主黨奪得近41%選票，以20個百分點的優勢取得壓倒性勝利，有望執政多4年。希臘大選採用比例代表制，而立場中間偏右的新民主黨得票率超過4成，足證該黨過去4年政績獲得大量國 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 2023/05/23 希臘劫後重生 脫貧遙遙長路 國金札記 - AI生成內容 自己能否理解？ 2023/05/23 AI生成內容 自己能否理解？ 國金札記 - 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 2023/05/22 英勢削合法移民 BNO入籍添變數？ 國金札記 - 租務管制改革 成英業主噩夢？ 2023/05/19 租務管制改革 成英業主噩夢？ 國金札記 - 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 2023/05/18 手機市場飽和 蘋果增長靠印度？ 經濟 希臘 疫情 GDP 失業率 國際貨幣基金組織 退休金 最低工資 歐債危機 退休