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升級需求推動港商廈市場

地產 15:52 2023/05/24

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仲量聯行最新發表的5月份《香港地產市場觀察》報告中指，由於今年有更多新寫字樓落成，香港甲級寫字樓市場主要受到企業希望提升辦公室質素的需求所帶動。

報告內續指，由於月内數個樓面面積較大的單位重投市場，整體甲級寫字樓市場在4月錄得逾24.5萬平方呎負淨吸納量。盡管如此，通關效應和經濟復甦推動市場氣氛進一步改善。報告內亦指出，在為數不多的新租賃中，Doo Group租用觀塘The Millennity 全層樓面共 12,600 平方呎（建築面積）以升級並整合其同區的寫字樓。

此外，錫洲國際有限公司以 2.55 億元（建築面積計呎價逾3.1萬元）買入灣仔會展廣場的兩個中層單位。該買家為無錫國企- 國聯集團的全資離岸子公司。

至於整體市場空置率，截至4月底止，上升至12.3%。當中，灣仔 / 銅鑼灣和港島東的空置率分別升至9.9%和12.6%，而中環的空置率保持平穩。4月整體市場租金按月跌0.3%。主要分區市場中，中環和九龍東租金均下跌 0.5%，而尖沙咀租金微升0.3%。

（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

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撰文 : 鍾楚如 仲量聯行香港研究部資深董事

欄名 : 機構觀點

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