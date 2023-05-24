港核心區舖租賃活動加快（第二版）

本文第一版提及，仲量聯行在最新發表的5月份《香港地產市場觀察》報告中，雖指出今年因有更多新寫字樓落成，但是在通關效應和經濟復甦下，可推動市場氣氛進一步改善（詳見本文第一版）。

至於香港商場及商舖等零售相關物業方面，該報告指出，受個人及旅客消費上升所推動，3月零售業總銷貨額按年回升40.9%（第一季度按年升24.1%）。除超市類別跌11.4%外，各主要零售類別均有所增長。同時，網上銷貨額按年跌幅擴大至8.6%。

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盡管外遊持續增加，但是4月中發放的消費券，預計將在短期内支持私人消費增長。

今年首季訪港旅客近2019年同期25%

此外，3月入境訪客人數達240萬人次，其中80%來自中國内地。2023年第一季度累計入境訪客人數逾440萬人次，接近2019年第一季度的四分之一。

至於核心區街舖租賃活動加快（零售相關物業4月份表現，可點擊圖片放大），而成交租約大多為標準的2至3年期限。4月內較矚目的成交個案包括......

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【第一版刊於5月24日 15：52】

【第一版題為：升級需求推動港商廈市場】

仲量聯行最新發表的5月份《香港地產市場觀察》報告中指，由於今年有更多新寫字樓落成，香港甲級寫字樓市場主要受到企業希望提升辦公室質素的需求所帶動。

報告內續指，由於4月內數個樓面面積較大的單位重投市場，整體甲級寫字樓市場在4月錄得逾24.5萬平方呎負淨吸納量（更多關於香港甲級寫字樓市場4月份表現，可點擊圖片放大）。盡管如此，通關效應和經濟復甦推動市場氣氛進一步改善。

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報告內亦指出，在為數不多的新租賃中，Doo Group租用觀塘The Millennity 全層樓面共 12,600 平方呎（建築面積）以升級並整合其同區的寫字樓。

此外，錫洲國際有限公司以2.55億元（建築面積計呎價逾3.1萬元）買入灣仔會展廣場的兩個中層單位。該買家為無錫國企- 國聯集團的全資離岸子公司。

至於整體市場空置率......

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