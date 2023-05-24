伯南克：聯儲局降通脹要再加把勁

領導聯儲局渡過2008年金融危機的前聯儲局主席伯南克認為，要遏制高通脹，美聯儲官員還需要做更多努力。

在美東時間5月23日周二發表的一篇學術論文中，伯南克和共同撰寫論文的前IMF首席經濟學家Olivier Blanchard指出，遏制通脹的工作需要讓一直很有韌性的美國勞動力市場放緩。

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伯南克認為，早期的大部分通脹都來自商品市場，隨著大宗商品價格企穩、供應鏈恢復正常，商品的影響下降，勞動力市場的影響變得更突出。美聯儲要讓通脹降到目標水平，就不可能避免要放慢經濟增長。

伯南克和Blanchard並未在文章中建議，失業率需要上升到什麽程度......

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