科網轉勢時機 建銀國際趙文利：留意6月

科網股普遍自去年11月強勁反彈，不過反彈力度踏入2月後無以為繼，恒生科技指數年初至今更跌近8%，科網股的反彈勢頭是否就此結束呢？

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利早前接受《Money Times》專訪時表示，美國很大機會在6月份不會再加息了。

「從客觀上環境來講，利率環境至少也會比較好一些，相信6月中以後有可能會看到科網股新一波估值反彈。」

至於中美之間的高端科技競賽方面，趙文利相信，在投資應用這一塊，禁令出來之後的影響範圍應該是比較小的，現在來看應該只影響AI半導體和量子計算這幾個比較精尖的行業，所以估計當禁令的利空落地以後，短期內，有利於成長股的情緒修復。

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不過，在騰訊 （00700） 和阿里 （09988） 的業績公布後，雖然盈利好過市場預期，但對於提振股價方面的作用不大，趙文利表示，「市場關注的其實還不是微觀的業績，目前還是對政策面和中美關係宏觀的風險關注度更高。」

所以，趙文利認為，要待6月美國聯儲局確認加息周期結束後，才會對科網股帶來利好。

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