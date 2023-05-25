環球車企新布局 生產綫之爭

全球電動車企競爭格局激烈，包括國內汽車零部件供應商在內，浙商证券最新研報顯示，配件供應商行內競爭者除持續優化產品和業務外，還會選擇透過墨西哥建廠實現零部件出口，提高銷量，加速實現逆全球化趨勢。

早在2008年金融危機後，世界出現了「逆全球化」的新概念，百年一遇的新冠疫情及俄烏衝突下，全球化的金融體系、大宗商品市場等受到嚴重打擊，變化莫測的逆全球化成為趨勢。

根據中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，2023年第一季中國汽車整車出口按年增長1.5倍，3月中國汽車整車出口按月增19.4%，按年增1.6倍。浙商证券指出，隨着中國汽車產業整車出口零部件企業，將通過海外建廠或國內出口兩條路徑，支持整車銷量增長。

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美國堪稱是世界第一大汽車製造國，墨西哥作為汽車配件供應國，與北美汽車市場成貿易伙伴關系。浙商证券表示，位於墨西哥蒙特雷（Monterrey）有望形成產業集群，其產業鏈相關標的或將受益，而國內供應商有望配套海外主機廠，實現零部件出口。在墨西哥研究項目的中國企業前瞻布局意義重大。當中，包括鋰資源生產商贛鋒鋰業 （01772） 及金力永磁 （06680） 。

值得一提是，報告提及電動車企巨頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）有望在墨西哥復刻中國供應鏈。特斯拉中國的產能快速擴大，3年內年產能從15萬輛提升至100萬輛，由於中國供應商開發能力強，特斯拉中國國產化率達 95%，因此浙商证券認為，特斯拉在墨西哥有望復刻中國產業鏈。

贛鋒墨西哥鋰資源項目

贛鋒鋰業 （01772） 為鋰資源生產商，集團在2022年半年報披露，對Bacanora公司進行的收購已到尾聲……更多內容，用戶請登入。

報告來源：浙商证券

編輯：鍾采餘

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