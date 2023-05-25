  • 27°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

逆全球化 車企布局 生產綫之爭

財金猛人追蹤 13:50 2023/05/25

分享：

分享：

全球電動車企競爭格局激烈，包括國內汽車零部件供應商在內，浙商证券最新研報顯示，配件供應商行內競爭者除持續優化產品和業務外，還會選擇透過墨西哥建廠實現零部件出口，提高銷量，加速實現逆全球化趨勢。

早在2008年金融危機後，世界出現了「逆全球化」的新概念，百年一遇的新冠疫情及俄烏衝突下，全球化的金融體系、大宗商品市場等受到嚴重打擊，變化莫測的逆全球化成為趨勢。

根據中國汽車工業協會整理的海關總署數據顯示，2023年第一季中國汽車整車出口按年增長1.5倍，3月中國汽車整車出口按月增19.4%，按年增1.6倍。浙商证券指出，隨着中國汽車產業整車出口零部件企業，將通過海外建廠或國內出口兩條路徑，支持整車銷量增長。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

專訪 恒生投資薛永輝+瑞士百達黃思遠 談淡市應對策略【下一頁

美國堪稱是世界第一大汽車製造國，墨西哥作為汽車配件供應國，與北美汽車市場成貿易伙伴關系。浙商证券表示，位於墨西哥蒙特雷（Monterrey）有望形成產業集群，其產業鏈相關標的或將受益，而國內供應商有望配套海外主機廠，實現零部件出口。在墨西哥研究項目的中國企業前瞻布局意義重大。當中，包括鋰資源生產商贛鋒鋰業 （01772） 及金力永磁 （06680）

值得一提是，報告提及電動車企巨頭特斯拉（Tesla，美：TSLA）有望在墨西哥復刻中國供應鏈。特斯拉中國的產能快速擴大，3年內年產能從15萬輛提升至100萬輛，由於中國供應商開發能力強，特斯拉中國國產化率達 95%，因此浙商证券認為，特斯拉在墨西哥有望復刻中國產業鏈。

贛鋒墨西哥鋰資源項目

贛鋒鋰業 （01772） 為鋰資源生產商，集團在2022年半年報披露，對Bacanora公司進行的收購已到尾聲……更多內容，用戶請登入。

報告來源：浙商证券
編輯：鍾采餘

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

相關文章

張憶東：中國經濟已企穩 進入非典型復甦周期（附恒指估值預測）
2023/05/24
張憶東：中國經濟已企穩 進入非典型復甦周期（附恒指估值預測）
港股可以樂觀起來（第三版）
今日
港股可以樂觀起來（第三版）
出口股尋寶 偉易達逾10厘股息吸引
2023/05/22
出口股尋寶 偉易達逾10厘股息吸引
管濤評中國報復式消費條件 4缺3
2023/05/24
管濤評中國報復式消費條件 4缺3
【流動性陷阱】 任澤平談幣策失效之謎
2023/05/23
【流動性陷阱】 任澤平談幣策失效之謎

你可能感興趣

張憶東：中國經濟已企穩 進入非典型復甦周期（附恒指估值預測）
20:34 2023/05/24
張憶東：中國經濟已企穩 進入非典型復甦周期（附恒指估值預測）
港股可以樂觀起來（第三版）
今日 09:35
港股可以樂觀起來（第三版）
出口股尋寶 偉易達逾10厘股息吸引
15:07 2023/05/22
出口股尋寶 偉易達逾10厘股息吸引

最新專欄文章

滙豐授跌市心法：好好「優息」（附11隻收息股推介）
今日
滙豐授跌市心法：好好「優息」（附11隻收息股推介）
摩通：煤氣撤出滬市場帶來3個好處
今日
摩通：煤氣撤出滬市場帶來3個好處
港股可以樂觀起來（第三版）
今日
港股可以樂觀起來（第三版）
【下半年展望】洪灝評中國經濟底氣
2023/05/24
【下半年展望】洪灝評中國經濟底氣
本地地產發展接連有好消息 睇實滙豐推薦8隻地產股
2023/05/23
本地地產發展接連有好消息 睇實滙豐推薦8隻地產股
贛鋒鋰業（01772） 汽車 全球化 電動車 中國市場 經濟數據表現 金力永磁（06680） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 拓普集團（滬：601689） 墨西哥

下一篇文章

60休 88終 退休「點算」好？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

張憶東：中國經濟已企穩 進入非典型復甦周期（附恒指估值預測）
張憶東：中國經濟已企穩 進入非典型復甦周期（附恒指估值預測）
逆全球化 車企布局 生產綫之爭
逆全球化 車企布局 生產綫之爭
蓋茨：AI可能消滅亞馬遜等科技巨頭
蓋茨：AI可能消滅亞馬遜等科技巨頭
曾淵滄：波動不止 宜逆市而為（一文看清）
曾淵滄：波動不止 宜逆市而為（一文看清）
馬化騰與洪灝眼中的「股場驚艷」（第2版）
馬化騰與洪灝眼中的「股場驚艷」（第2版）
經濟不如預期 皆因地產失靈？
經濟不如預期 皆因地產失靈？