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摩通：煤氣撤出上海有3個好處

研究報告 17:39 2023/05/25

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中華煤氣 （00003） 與港華智慧能源 （01083） 於5月23日聯合公布，宣布退出上海燃氣25%權益，代價近47億元（人民幣，下同）。摩根大通就此發表報告，上述金額對煤氣而言屬正面驚喜，可完全彌補其初始投資，並可支持其再生能源業務發展。

摩通對整體香港公用股分析，詳見：【下一頁

港華智慧能源與上海燃氣及申能集團（滬：600642）訂立減資協議，訂約方同意港華智慧能源透過減少其對上海燃氣的出資額，退出其於上海燃氣持有全部25%股本權益投資，而上海燃氣應付港華智慧能源代價為46.62億元，擬用作集團一般營運資金。

摩通表示，煤氣及港華智慧能源各自預計，將就退出事項確認扣除交易成本及開支後，未經審核除税前淨收益約6.13億元。摩通就此推算，料煤氣在2023年預測財務槓桿有望降低7個百分點。

    點擊圖片放大

此外，回顧上海燃氣在2021至2022年錄得約34億元，摩通認為煤氣的退出，將可產生3個好處：

1. 上海燃氣的虧損，未來不會被計入煤氣業績；

2. 煤氣削減派息風險下降（編按：煤氣在2019年末期削減紅股派發比例，並於2021年末期停派紅股，詳情點擊圖片放大）；

3. 獲取更多資金支持投資裝機容量大過3吉瓦（GW）的再生能源項目，以及減輕為達到於2025年8吉瓦分布式光伏裝機容量目標的壓力。因為煤氣在3月公布業績時，將未來3年資本開支指引，由300億元（港元，下同），下降到150億至200億元。

摩通給予煤氣......

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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